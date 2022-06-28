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На перекрёстке улиц Щепкина и Дзержинского 20-летний парень за рулём ВАЗа при повороте налево не пропустил встречный мотоцикл Kawasaki.
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Полиция выясняет все причины и обстоятельства происшествия.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не сильно люблю хрустов, но тут вина ТАЗовода 100%
Тяжелая задача, особенно с учетом наличия видео
Как у О. Генри - дороги, что мы выбираем.
Вроде все стандартные отмазки водятловские перечислил.
Остальное - утешение родственникам, что покойный был прав.
Вариант соблюдение ПДД для выживания со стороны водителя не рассматривается?
Водитель легковушки явно нарушил ПДД - тут вопросов нет.
Но кому от этого легче.
Вот если водитель виноват, то не надо вешать вину на мотоциклиста. Рассказывая о скорости.
Можете дать ссылку где я обвинял мотоциклиста в виновности в дтп.
Вы видите то, что желаете видеть.
Наверно оно касалось автомобиля.