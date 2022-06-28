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Авария дня. Смертельное ДТП с мотоциклистом в Курске

Авария дня. Смертельное ДТП с мотоциклистом в Курске

Автор:
28 июня 2022 12:24
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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На перекрёстке улиц Щепкина и Дзержинского 20-летний парень за рулём ВАЗа при повороте налево не пропустил встречный мотоцикл Kawasaki.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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25  комментариев
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1k
pinbalist 4 часа назад
А упал бы в другую сторону - наверняка бы выжил. Ну или если водитель таза не был бы слепым - тоже выжил бы.
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20k
Will2006 24 минуты назад
Пипец! У меня сложилось впечатление, что водила ТАЗа неслабо по мотоциклисту проехался, что возможно и стало причиной смерти. Скорость моцика была несильно большая, если бы он просто впечатался в бок авто на торможении, то скорее всего остался бы жив.
Не сильно люблю хрустов, но тут вина ТАЗовода 100%
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42k
Карандаш 54 минуты назад
Эх! Пепелац рановато на бок положил. Жаль мальчонку.
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2k
GROMOZEKA Час назад
“Полиция выясняет все причины и обстоятельства происшествия.”

Тяжелая задача, особенно с учетом наличия видео
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4k
Frank Borman Час назад
Классика жанра. Водитель Жигулятора был слепой, а мотоциклист летел, как в жопу ужаленный. Результат предсказуемый.
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28k
Григорий 3 часа назад
Человек не робот, бывает ошибается. Но выбирая мотоцикл ошибка, твоя или чужая, приводит не к гнутому крылу, а к смерти.
Как у О. Генри - дороги, что мы выбираем.
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6k
Shade116 3 часа назад
Наглядно для мотовладельцев, хоть медленно хоть быстро, не меняет риска потери здоровья и жизни. Не ты так тебя. Жаль двухколесника.
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3k
Вовака 3 часа назад
Не люблю хрустов, но в данной ситуации водЯтель таза тупое хавно
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48k
Олег 3 часа назад
Хруст сам упал и повредил своей башкой автомобиль. Какой идиот придумал модное слово "положил мотоцикл"? Для торможения - не помогает, Для самоубийства- идеально!
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14k
Александр 3 часа назад
Опять невидимый мотоцикл, который внезапно появился и скорость наверно 200.
Вроде все стандартные отмазки водятловские перечислил.
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21k
albedo 4 часа назад
При разрешенных скоростях в 60 км/час все были бы живы.
Остальное - утешение родственникам, что покойный был прав.
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7k
Борис Карабанов 4 часа назад
Такое ощущение, что сценарии ДТП с мотоциклистами пишутся под "копирку". Таки, может быть, есть на то какая-то стандартная причина, господа мотоциклисты? Да, виновным, скорее всего, признают водителя автомобиля, только кому от этого легче?
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