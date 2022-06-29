Жертва перестройки: почему с наших дорог пропали знаменитые РАФики, что стало с самой Рижской автобусной фабрикой

Те, кто застал советское время и хотя б начало 1990-х, отлично помнят, что основным микроавтобусом в нашей стране той поры была вовсе не Газель. А небольшой микроавтобус РАФ, что производили на Рижской автобусной фабрике (Rīgas Autobusu Fabrika - RAF) в столице Латвии.
Давайте узнаем, что же стало со знаменитым прибалтийским предприятием и почему его машины так быстро пропали с наших дорог уже к середине 1990-х.
Но вначале по заведенному у нас обыкновению - немного общее истории вспомним.
Итак, история РАФика, как его ласково прозвали советские водители, начинается еще в далеком 1953-м году.
Именно тогда на Рижской автобусной фабрике выпустили в количестве двадцати экземпляров первый автобус - РАФ-651. По сути, копию ГАЗ-651. Вот так выглядела эта детка.
Первая более-менее собственная разработка рижан последовала уже в следующем 1954-м. РАФ-251 на шасси ГАЗ-51. Сравнительно удобный для своего времени автобус на 50 пассажиров.
Рождение легенды
В конце 1950-х РАФ начинает выпускать уже чисто микроавтобусы - транспорт, которого так остро не хватало в послевоенном СССР.
В 1958-м году рождается первый знаменитый отпрыск Рижской автобусной фабрики РАФ-977, что продержится на конвейере следующие 18 лет.
А уже в середине 1970-х РАФ-977 начнет сменяться легендарным классическим РАФ-22031-01. Тем самым, на котором в СССР будут ездить не только гражданские пассажиры, но и, например, милиционеры с врачами Скорой помощи. Именно это машинку можно смело назвать «Газелью» советской эпохи.
Специально для выпуска этого микроавтобуса в городе Елгава был построен новый сборочный цех. В год начнет сходить с конвейера до 17 тысяч штук таких РАФиков. Удобных, комфортных, с хорошей проходимостью.
Вот так Рафик служил в Скорой помощи:
А вот так - в милиции:
Даже в роли бронированного инкассатора наш герой за свою долгую жизнь побывать успел:
Кстати, вопреки распространенному мнению, РАФик не только чисто пассажирским маршрутным такси служил. Но и вот таким тентованным грузовичком, способным взять на борт до тонны полезного груза.
Отличился наш герой и на Олимпийских играх в Москве-1980. Тогда было выпущено несколько специальных РАФиков - минивэны для спортивных судей, автомобили с табло на крыше. Особый РАФик для техпомощи велосипедистам на соревнованиях. И даже целый РАФик автопоезд - маршрутка для Олимпийского мишки:
В конце 1980-х в Риге обстоятельно готовился запуск новой более современной модели РАФика - RAF M1 Roxana. Создан был уже ходовой образец, в разработке которого помогали специалисты ГАЗ и инженеры из Англии.
Планировался и выпуск еще одного вот такого современного микроавтобуса - RAF Stils.
Конец эпохи
Увы, РАФик оказался очередной жертвой перестройки. После распада СССР у оказавшейся уже в независимой Латвии Рижской автобусной фабрики резко пропал главный рынок сбыта. Попытки предприятия выйти на европейский рынок успехом не увенчались. В России нишу быстро захватили Газели.
РАФ еще какое-то время пыталась выжить, выпуская модернизированную старую проверенную временем классику. Но тщетно.
Потому в 1997-м году легендарная Рижская автобусная фабрика объявила о своем банкротстве. И закрылась. Символично, что последним выпущенным РАФиком оказался катафалк...
Хотя время от времени появляются слухи о попытке возродить культовое предприятие и даже начать там выпуск новых электробусов. Впрочем, место уже искать придется явно другое - на месте бывших корпусов Рижской автобусной фабрики ныне высятся офисные и торговые центры с многоэтажками.
...Ну а тот самый единственный экземпляр RAF Roxana, что должен был стать известным на весь СССР, ныне пылится на автосвалке в латвийском городе Вентспилс.
Красноречивая английская надпись на капоте - где сделан этот микроавтобус?
А ведь очень стильно выглядит эта машинка! Жаль, что так судьба печально сложилась...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Виновны "титульность" в латышских головах и их ненависть к России.
Вы серьезно о проходимости или это сарказм? У дядьки одно время был рафик. Для того чтобы он как то двигался по снегу, грязи или скользкой дороге приходилось чугунный радиатор отопления сзади возить или другой груз. Морда с мотором и коробкой тяжелая, задница с приводом легкая.
ГАЗ сумел выскочить за счёт Газели
РАФ не сподобился, и сдох под натиском подержанных иномарок......
А с каким удовольствием обеспеченный многодетный народ нынче берет Альфарды и прочие вэны.....
Эт как раз и была ниша Рафика......
Не Газель....
Просто стали Срать и ссаиь на Россию
+ Евросоюз дал денег на уничтожение всей прбалтйской промышленности подчистую