Жертва перестройки: почему с наших дорог пропали знаменитые РАФики, что стало с самой Рижской автобусной фабрикой

Рождение легенды

В конце 1950-х РАФ начинает выпускать уже чисто микроавтобусы - транспорт, которого так остро не хватало в послевоенном СССР.

В 1958-м году рождается первый знаменитый отпрыск Рижской автобусной фабрики РАФ-977, что продержится на конвейере следующие 18 лет.