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Жертва перестройки: почему с наших дорог пропали знаменитые РАФики, что стало с самой Рижской автобусной фабрикой

Жертва перестройки: почему с наших дорог пропали знаменитые РАФики, что стало с самой Рижской автобусной фабрикой

Автор:
29 июня 2022 14:51
Метки: интересно   траспорт   факты   
988
14

Те, кто застал советское время и хотя б начало 1990-х, отлично помнят, что основным микроавтобусом в нашей стране той поры была вовсе не Газель. А небольшой микроавтобус РАФ, что производили на Рижской автобусной фабрике (Rīgas Autobusu Fabrika - RAF) в столице Латвии.

Давайте узнаем, что же стало со знаменитым прибалтийским предприятием и почему его машины так быстро пропали с наших дорог уже к середине 1990-х.

Но вначале по заведенному у нас обыкновению - немного общее истории вспомним.

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Итак, история РАФика, как его ласково прозвали советские водители, начинается еще в далеком 1953-м году.

Именно тогда на Рижской автобусной фабрике выпустили в количестве двадцати экземпляров первый автобус - РАФ-651. По сути, копию ГАЗ-651. Вот так выглядела эта детка.

Первая более-менее собственная разработка рижан последовала уже в следующем 1954-м. РАФ-251 на шасси ГАЗ-51. Сравнительно удобный для своего времени автобус на 50 пассажиров.

Рождение легенды

В конце 1950-х РАФ начинает выпускать уже чисто микроавтобусы - транспорт, которого так остро не хватало в послевоенном СССР.

В 1958-м году рождается первый знаменитый отпрыск Рижской автобусной фабрики РАФ-977, что продержится на конвейере следующие 18 лет.

А уже в середине 1970-х РАФ-977 начнет сменяться легендарным классическим РАФ-22031-01. Тем самым, на котором в СССР будут ездить не только гражданские пассажиры, но и, например, милиционеры с врачами Скорой помощи. Именно это машинку можно смело назвать «Газелью» советской эпохи.

Специально для выпуска этого микроавтобуса в городе Елгава был построен новый сборочный цех. В год начнет сходить с конвейера до 17 тысяч штук таких РАФиков. Удобных, комфортных, с хорошей проходимостью.


Вот так Рафик служил в Скорой помощи:

А вот так - в милиции:

Даже в роли бронированного инкассатора наш герой за свою долгую жизнь побывать успел:

Кстати, вопреки распространенному мнению, РАФик не только чисто пассажирским маршрутным такси служил. Но и вот таким тентованным грузовичком, способным взять на борт до тонны полезного груза.

Отличился наш герой и на Олимпийских играх в Москве-1980. Тогда было выпущено несколько специальных РАФиков - минивэны для спортивных судей, автомобили с табло на крыше. Особый РАФик для техпомощи велосипедистам на соревнованиях. И даже целый РАФик автопоезд - маршрутка для Олимпийского мишки:

В конце 1980-х в Риге обстоятельно готовился запуск новой более современной модели РАФика - RAF M1 Roxana. Создан был уже ходовой образец, в разработке которого помогали специалисты ГАЗ и инженеры из Англии.

Планировался и выпуск еще одного вот такого современного микроавтобуса - RAF Stils.

Конец эпохи

Увы, РАФик оказался очередной жертвой перестройки. После распада СССР у оказавшейся уже в независимой Латвии Рижской автобусной фабрики резко пропал главный рынок сбыта. Попытки предприятия выйти на европейский рынок успехом не увенчались. В России нишу быстро захватили Газели.

РАФ еще какое-то время пыталась выжить, выпуская модернизированную старую проверенную временем классику. Но тщетно.

Потому в 1997-м году легендарная Рижская автобусная фабрика объявила о своем банкротстве. И закрылась. Символично, что последним выпущенным РАФиком оказался катафалк...


Хотя время от времени появляются слухи о попытке возродить культовое предприятие и даже начать там выпуск новых электробусов. Впрочем, место уже искать придется явно другое - на месте бывших корпусов Рижской автобусной фабрики ныне высятся офисные и торговые центры с многоэтажками.

...Ну а тот самый единственный экземпляр RAF Roxana, что должен был стать известным на весь СССР, ныне пылится на автосвалке в латвийском городе Вентспилс.

Красноречивая английская надпись на капоте - где сделан этот микроавтобус?

А ведь очень стильно выглядит эта машинка! Жаль, что так судьба печально сложилась...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   траспорт   факты   
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18  комментариев
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7k
Mowgley Z ⚔ 7 часов назад
РАФик неуиноуен.
Виновны "титульность" в латышских головах и их ненависть к России.
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30k
Юр21 Полчаса назад
Почему пропал рафик? Да потому что машина была говно, стоило появится выбору между корявым и неудобным рафиком и хотя Транзитом - рафик сразу проиграл, плюсом отношение Латвии к России сыграло свою роль, короче помёр Максим...
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6k
ZORRO 2 часа назад
РАФики
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50
Максим Макашев 4 часа назад
Был такой депутан во времена СССР Рафик Нишанович Нишанов, любимой фразой которого было выражение:"... успокойтесь! И вы выступите, и вы тоже выступите..". Так его "перекрестили" в RAFIK NISSANовича
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216
4xe1 4 часа назад
"Удобных, комфортных, с хорошей проходимостью"

Вы серьезно о проходимости или это сарказм? У дядьки одно время был рафик. Для того чтобы он как то двигался по снегу, грязи или скользкой дороге приходилось чугунный радиатор отопления сзади возить или другой груз. Морда с мотором и коробкой тяжелая, задница с приводом легкая.
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4k
karamba 5 часов назад
Я когда управлял РАФом, так у меня всегда была привязана веревка к боковой пассажирской двери. От ям она на ходу окрывалась, веревкой дернул и закрыл. Стекла зимой падали, вся электрика на копейках, пол фанерный прогнивал, тормозов задних никогда не было.
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6k
klop 7 часов назад
Странно что не пошли путём автомобиля "Газель".
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48k
Олег 7 часов назад
неудобная посадка водителя на колесе,кулиса где-то в заднице, тесный, низкий салон, узкие кресла. Хуже были только ЕрАЗы. Правда лучше тоже не было
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6k
ValdemarNaftulievich 7 часов назад
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1k
Gleb_Skameikin 7 часов назад
Раньше Латвия электрички делала, теперь ЖД на металлолом сдают. Даже шпроты закрыли..
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