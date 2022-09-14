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56-летний водитель мотоцикла Yamaha столкнулся с попутной Toyota Camry. От удара мотоциклиста откинуло на встречный грузовик Volvo.
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Личность погибшего установлена, им оказался 56-летний житель Иркутска.
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АНТИФИШКИ
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