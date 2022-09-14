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Авария дня. Мотоциклист погиб в ДТП на трассе под Иркутском

Авария дня. Мотоциклист погиб в ДТП на трассе под Иркутском

Автор:
14 сентября 2022 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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56-летний водитель мотоцикла Yamaha столкнулся с попутной Toyota Camry. От удара мотоциклиста откинуло на встречный грузовик Volvo.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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8  комментариев
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48k
dima423 2 часа назад
56 лет а ума нет... не было то есть)
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−117
Сигизмунд Лазаревич 12 минут назад
в 56 и так без мозгов катать?
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71k
Viktor Час назад
56 - надо уже дома сидеть, внуков няньчить, ну если охота покататься, сил нет терпеть, то где-нибудь, где потише, да пердячим паром!
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Хрусь-хрусь! - захрустел хрустик под колесами фуры.
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1k
emporio_ss 2 часа назад
реакция отсутствует - скорее всего на бухался и мчался в своё село что бы поспать - при употреблении алкоголя реакция, внимание, страх, восприятие и бдительность ПРИТУПЛЯЕТСЯ В РАЗЫ!

Ссылка coub.com
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37k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
56 лет и мотик ?
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Только стеклоочистители брызги со стекла смахнули и всё - нет гонщика.
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Олег

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