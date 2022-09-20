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Авария дня. Автомобилистка повернула через сплошную и убила мотоциклиста

Авария дня. Автомобилистка повернула через сплошную и убила мотоциклиста

Автор:
20 сентября 2022 10:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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17 сентября, рядом с Речным вокзалом в Нижнем Новгороде 41-летняя женщина за рулём Mazda поворачивала налево через двойную сплошную линию и не предоставила преимущество встречному мотоциклисту.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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30  комментариев
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6k
tamin 2 часа назад
Как не странно, но ПДД написано для того, чтобы люди за рулем не умирали. Теперь водила уедет на нары, парня к жизни не вернуть.
Зы. Давно хочу мотик попробовать, но... Был бы парень на джипе-отделался бы легким испугом. Все-таки слишком не надежная вещь эти мотоциклы.
Зызы. У мотоцикла скорость явно выше нормы была. Когда же они запомнят, что ты можешь быть 100% прав, но доказывать это ты будешь это на том свете. Мотоциклисты, будьте самыми аккуратными водителями. Не ездите между полос в пробке на диких скоростях, одевайте экип, не надо гонять, следите за знаками. Ограничение 60-это не значит, что надо добавить еще 60 км в час к текущей скорости. Может вас тогда меньше будут собирать по частям.
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258
АЯ 38 секунд назад
Нет там сплошной.
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24k
Slawa49 Минуту назад
баба на мазде!! это всадник апокалипсиса!!!! Сажать, однозначно сажать!! это умышленное убийство! через двойную сплошную
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744
Kanifolkin 12 минут назад
Как ни жаль, но баба за рулем - бибизяна с гранатой всё чаще подтверждается жизнью (несмотря на активное неприятие этой истины со стороны женской части общества)...
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20k
What??? Полчаса назад
Баба та ещё тварь конечно, но к хрустам отношусь тоже как к тварям, причем ко всем!
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15k
Александр 45 минут назад
Тупая 3.14мазда за рулём.
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11k
кот базилий Час назад
Вот тварина , теперь сидеть.
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6k
rutt 2 часа назад
Вот же тварь. Получается нарушила требования ПДД РФ, что имеет прямую причинно-следственную связь с наступившими в результате ДТП последствиями, а значит должна сесть.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Конечно, виновность автомобилистки совершенна очевидна, но, ведь, если бы ехал мотоциклист чуть медленнее, то, возможно, был бы жив. Повреждения автомобиля позволяют предположить, что скорость была не 40 и не 60 км.ч. - как из РПГ долбанули.
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246
Алексей Губин Борис Карабанов Полчаса назад
Мазде много что ли надо?.Хлипкая она ....
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710
Александр 2 часа назад
пожизненное лишение прав, посадить на пару годков и компенсацию родственникам заставить выплатить
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411
Knives22 dima423 47 минут назад
15 ноября Солнцевский районный суд приговорил 19-летнюю Валерию Башкирову к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК). Как сообщает прокуратура Москвы, обвинение просило для девушки, сбившей трех детей на пешеходном переходе, шесть лет колонии общего режима.

А если у этой дети несовершеннолетние есть то вообще по минимуму посидит.
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71k
Viktor 2 часа назад
Это уже классика - поворот налево, не предоставив преимущество!
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16k
Booka1a 2 часа назад
овца. вообще шансов не оставила
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137
Sata33 2 часа назад
Нормально она поворачивает
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Олег

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