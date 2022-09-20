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17 сентября, рядом с Речным вокзалом в Нижнем Новгороде 41-летняя женщина за рулём Mazda поворачивала налево через двойную сплошную линию и не предоставила преимущество встречному мотоциклисту.
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Зы. Давно хочу мотик попробовать, но... Был бы парень на джипе-отделался бы легким испугом. Все-таки слишком не надежная вещь эти мотоциклы.
Зызы. У мотоцикла скорость явно выше нормы была. Когда же они запомнят, что ты можешь быть 100% прав, но доказывать это ты будешь это на том свете. Мотоциклисты, будьте самыми аккуратными водителями. Не ездите между полос в пробке на диких скоростях, одевайте экип, не надо гонять, следите за знаками. Ограничение 60-это не значит, что надо добавить еще 60 км в час к текущей скорости. Может вас тогда меньше будут собирать по частям.
Подлетает к ним чел на дорожной торпеде и начинает шоу: покрутился с дымом на месте - старики пьют, ноль внимания,
проехал на заднем колесе - аналогично,
на переднем - старикам пофигу...
Чел слазит со своего "самоликвидатора" , подходит к старикам , здоровается ...
Старики игнорируют его, продолжая лениво потягивать пивко...
Чел : "А что парни, познакомится что ли в падлу..."
Старики : " Хрен ли с вами знакомится , вы каждый год новые..."
1. Причинение смерти по неосторожности -
наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
вполне возможно условно если договорится о компенсации с родствениками
А если у этой дети несовершеннолетние есть то вообще по минимуму посидит.