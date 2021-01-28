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Вот чем опасна остановка на скоростной автомагистрали: блондинка на Audi чудом осталась жива

Вот чем опасна остановка на скоростной автомагистрали: блондинка на Audi чудом осталась жива (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2021 12:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   женщина за рулем   повезло   
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На Западном скоростном диаметре в Петербурге автомобилистка на Audi при перестроении задела белый кроссовер, затем она остановилась и вышла из машины, чтобы достать знак аварийной остановки. То, что призошло дальше, вполне ожидаемо на скоростной магистрали.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   женщина за рулем   повезло   
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17  комментариев
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3k
Vladimir Lysikov Час назад
Повезло, что у рега колеса были чуть повёрнуты. А так бы -расплющило...
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252
Михаил Зинченко 8 минут назад
в шатах при любом дтп съезжают на обочину, а потом разбираются
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875
Killa 14 минут назад
На МКАДе висят табло- ПРИ ДТП СЪЕЗЖАЙТЕ НА ОБОЧИНУ
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15
Антон Мосолов 17 минут назад
бывал в похожей ситуации, визг любимой жены в ухо, добавляет ИЗЮМИНКУ!!! )))
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11k
KOSTELLO 19 минут назад
Ситуация, есть ситуация.
А реально то, что делать?
А то все стебутся, а по существу - тишина
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12k
хз 20 минут назад
она об кукурузер теранулась когда в шашечки играла.
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1k
Моя Родина - СССР. Полчаса назад
Тупая курица - гонщица - шахматистка. А машину рега реально жаль, попали в переплет да еще детям стресс.
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3k
livaneth Час назад
А по правилам где врезался, там и остановиться надо. Закон не всегда разумен, но это закон.
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4k
Андрей livaneth 11 минут назад (изменен)
тут вопрос в том, что тебе дороже - жизнь или правила?
и тем более там всё на видео записано и вопросов бы в виновности не возникло.
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5k
Игорь Час назад
тупая курица - кудахтала, кудахтала и точно - прилетело. Вообще то регу надо было ставить знак
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13k
Ligov Час назад
Ситуация конечно патовая. Посему вердикт - не нарушайте ПДД и не создавайте аварийных ситуаций на скоростных дорогах...
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27k
lem02 Ligov 8 минут назад
Нимб не жмет?
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21k
Vazari Час назад
На скоростной трассе машину не остановлю никогда, тем более в среднем ряду. Не так давно чуть сам не влетел в газель на аварийке на ТТК, при скоростях свыше 80-ти, то, что в тебя кто-то врежется, несмотря на аварийку и знак-это вопрос времени.
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2k
Max Lu Час назад
тот момент когда мозгов вообще нет. на это есть простые правила, та хотя бы инстинкт самосохранения
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2k
Максим Час назад
"блондинка на Audi чудом осталась жива"
С такой манерой вождения это вопрос времени. Главное, чтоб с собой никого не прихватила
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912
Максим Максим Час назад
Я тоже до последнего думал, что подрезавшая Ауди и создаст проблемы некой девушке на Ауди, которая будет тупить на трассе.
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