Вот чем опасна остановка на скоростной автомагистрали: блондинка на Audi чудом осталась жива

На Западном скоростном диаметре в Петербурге автомобилистка на Audi при перестроении задела белый кроссовер, затем она остановилась и вышла из машины, чтобы достать знак аварийной остановки. То, что призошло дальше, вполне ожидаемо на скоростной магистрали.

0 Пока автомобилистка доставала знак аварийной остановки, в белый кроссовер сзади влетел другой автомобиль. К счастью, женщину задело частично, она даже сама попыталась подняться на ноги.