Вот чем опасна остановка на скоростной автомагистрали: блондинка на Audi чудом осталась жива

На Западном скоростном диаметре в Петербурге автомобилистка на Audi при перестроении задела белый кроссовер, затем она остановилась и вышла из машины, чтобы достать знак аварийной остановки. То, что призошло дальше, вполне ожидаемо на скоростной магистрали.
Пока автомобилистка доставала знак аварийной остановки, в белый кроссовер сзади влетел другой автомобиль. К счастью, женщину задело частично, она даже сама попыталась подняться на ноги.
Присутствует ненормативная лексика!
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А реально то, что делать?
А то все стебутся, а по существу - тишина
и тем более там всё на видео записано и вопросов бы в виновности не возникло.
С такой манерой вождения это вопрос времени. Главное, чтоб с собой никого не прихватила