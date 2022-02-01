23-летний редчайший лимузин «Москвич» продают в Москве за кругленькую сумму

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В данный момент в Москве продается редкий автомобиль, подаренный одному чиновнику самим Лужковым. Это удлиненная версия «Москвича-2141» под названием «Иван Калита», всего было выпущено 30 таких машин.
Модификацию «Иван Калита» представили в 1998 году в рамках Московского автосалона. Престижную модель, построенную на базе популярного «Москвич-2141», разработали для покупателей из правительства. Автомобиль отличался характерной желтой оптикой и массивной радиаторной решеткой. Всего отечественные инженеры построили около 30 подобных машин, которые практически невозможно было приобрести из-за высокой цены. По тем временам стоимость модели составляла около 35 000 долларов.
Выставленный на продажу экземпляр в конце прошлого тысячелетия стал подарком бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова одному из российских чиновников. Большую часть времени автомобиль передвигался со спецсигналами. За годы эксплуатации седан прошел 116 000 километров и до сих пор пребывает в отличном состоянии. Кузов автомобиля окрашен в темно-зеленый металлик, который сочетается с черным кожаным салоном.
За редчайшую модификацию «Москвича» продавец планирует выручить 2,35 миллиона рублей.
За редчайшую модификацию «Москвича» продавец планирует выручить 2,35 миллиона рублей.
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