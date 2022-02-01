23-летний редчайший лимузин «Москвич» продают в Москве за кругленькую сумму

Выставленный на продажу экземпляр в конце прошлого тысячелетия стал подарком бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова одному из российских чиновников. Большую часть времени автомобиль передвигался со спецсигналами. За годы эксплуатации седан прошел 116 000 километров и до сих пор пребывает в отличном состоянии. Кузов автомобиля окрашен в темно-зеленый металлик, который сочетается с черным кожаным салоном.



За редчайшую модификацию «Москвича» продавец планирует выручить 2,35 миллиона рублей.