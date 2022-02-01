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23-летний редчайший лимузин «Москвич» продают в Москве за кругленькую сумму

23-летний редчайший лимузин «Москвич» продают в Москве за кругленькую сумму (15 фото)

Автор:
01 февраля 2022 14:37
Сообщество : Автомир
Метки: Иван Калита   Москвич   авто   автомир   автомобили   азлк   продажа авто   редкие автомобили   
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В данный момент в Москве продается редкий автомобиль, подаренный одному чиновнику самим Лужковым. Это удлиненная версия «Москвича-2141» под названием «Иван Калита», всего было выпущено 30 таких машин.
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Метки: Иван Калита   Москвич   авто   автомир   автомобили   азлк   продажа авто   редкие автомобили   
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5  комментариев
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2k
Ал 50 минут назад
Багажник - огонь! Так отечественный автопром понимает лимузин.
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7k
KarabasBarabas Полчаса назад
Лютый аппарат
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Сергей 56 минут назад
красивая машинка
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