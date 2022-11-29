Коротко о высокотехнологичном производстве на заводе «Москвич»

2005
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На прошлой неделе на заводе в Москве состоялся торжественный запуск производства автомобилей и была представлена первая модель «Москвич 3» — полная копия китайского JAC. Журналист издания "За рулём" коротко рассказал о так называемой "крупноузловой" сборке.
Спрашивается, с какой целью в Китае разбирают уже готовый автомобиль? Неужели там не могли приклеить шильдики «Москвич»?
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Или такой способ позволяет обойти таможенные пошлины? Везде одни декорации и показуха...
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Писал уже не раз, да, в СССР было так, практически, со дня основания СССР, ну и что? Китай тоже не имел своих заводов, а где теперь Китай и где мы? В СССР все производство авто было собственным, имею ввиду, детали, комплектующие. Пусть скопированное, пусть купленное оборудование и дизайн, но все остальное свое, вплоть до директоров, ха, ха, ха. Повторюсь, главное начать и отработать какие-то навыки, а там начнет и собственное появляться, пример того же СССР, "Ниву"- то кто придумал? А она стала прародителем многих западных авто в этом направлении.