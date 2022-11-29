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Коротко о высокотехнологичном производстве на заводе «Москвич»

Коротко о высокотехнологичном производстве на заводе «Москвич»

Автор:
29 ноября 2022 10:59
Сообщество : Автомир
Метки: Москвич   Производство   авто   автомир   автомобили   видео   завод москвич   
2005
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На прошлой неделе на заводе в Москве состоялся торжественный запуск производства автомобилей и была представлена первая модель «Москвич 3» — полная копия китайского JAC. Журналист издания "За рулём" коротко рассказал о так называемой "крупноузловой" сборке.

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Метки: Москвич   Производство   авто   автомир   автомобили   видео   завод москвич   
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35  комментариев
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1k
Жирный бот 2 часа назад
ну лучше так, чем всех уволить..
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2k
Павел Христенко 10 минут назад
Вот китайцы играют в нашей лиге в хоккей уже лет 20 и за всё время ни разу ни у кого не выиграли. Ну, не могут они в хоккей играть хоть убейся! Вот по этому мы и покупаем машины , а не сами производим.
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22k
Inter 17 минут назад
объясните,если собрали авто,нафига его разбирать,чтобы потом опять собрать??
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372
cfhfwby 20 минут назад
"...Полностью с вами согласен, НО. В СССР не было ни одного автозавода построенного самими. Всё куплено и смонтировано иностранцами. Ну вроде мотоциклетный завод в Ирбите строили сами, но выпускали скопированный БМВ. За ульяновский завод не знаю, но думаю так-же как и с остальными заводами..."
Писал уже не раз, да, в СССР было так, практически, со дня основания СССР, ну и что? Китай тоже не имел своих заводов, а где теперь Китай и где мы? В СССР все производство авто было собственным, имею ввиду, детали, комплектующие. Пусть скопированное, пусть купленное оборудование и дизайн, но все остальное свое, вплоть до директоров, ха, ха, ха. Повторюсь, главное начать и отработать какие-то навыки, а там начнет и собственное появляться, пример того же СССР, "Ниву"- то кто придумал? А она стала прародителем многих западных авто в этом направлении.
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121
dm.star2011 Полчаса назад
а ещё можно поржать-посмотреть ролик лисы про тот же москвич.там давидыч яростно уверяет,что это лучший в мире автомобиль,практически полностью наш и все остальные бмв и мерседесы нам завидуют. и стоит какие то жалкие гроши.пара -тройка миллионов рублей и он ваш!
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1k
Aleks Полчаса назад
А по другому никак, современный автомобиль состоит из сотен деталей, каждую нужно разработать и произвести. Работа сотен инженеров, опять же станкостроение попутно заново воссоздать нужно, инженеров другого профиля . Только ковырни и поднимутся целые пласты отраслей, которые внезапно нужно чтобы были, это не делается по щелчку пальцев.
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3k
Вячеслав Полчаса назад
Скорей всего что бы обойти санкции китайской стороной. Они от санкций тоже сильно иначе пострадают.
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6k
tamin Полчаса назад
Автор, не сношай мозг. У тебя его не так уж много, раз текст запилить не смог. А по сабжу-если ты не в топе, то копирование-нормальная методика. Вон все китайцы раньше копии. Корейцы тоже. в СССР тоже копии. Потом ростут потихоньку.
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1k
Сергей Зайцев Полчаса назад
Как это знакомо...
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24k
Михаил Сметанкин 40 минут назад
Т.е. государственное предприятие разбирает автомобили, чтобы обойти пошлины, которые государство само же и ввело? А не легче было бы в такое время просто эти пошлины снизить?
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121
dm.star2011 Михаил Сметанкин Полчаса назад

Ссылка www.youtube.com
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1k
Мурчелло Час назад
Да все будет в порядке.С чего то надо начать.
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