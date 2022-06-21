Случай на пешеходном переходе в Константиновске

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В Константиновске Ростовской области на нерегулируемом пешеходном переходе водитель универсала сбил ребёнка.
АНТИФИШКИ
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