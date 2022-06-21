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Случай на пешеходном переходе в Константиновске

Случай на пешеходном переходе в Константиновске

Автор:
21 июня 2022 12:25
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Константиновске Ростовской области на нерегулируемом пешеходном переходе водитель универсала сбил ребёнка.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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7  комментариев
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8k
Б.Касторский 3 часа назад
Никогда не мог понять тяги дураков стоять в пробке на переходе или перекрестке. Тебе эти пара метров важную роль в жизни сыграют? Стоит впереди машина, дождись, что бы никому не мешать. Понимаясь, что у ребенка в голове ничего нет раз бежит через дорогу. Но у водителя то хоть что то должно быть.
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3k
Babangdida 2 часа назад
Кое-где, в уже недружественых странах, этот вопрос решили так: если пешеход ступил на зебру, его надо пропускать. При чём, не важно на какой стороне он находится. В некоторых странах даже ужесточили - если пешеход подошел к переходу и поднял руку, его пропускают. Ну ш штраффы в €200-1500 тоже помогают. Ребёнок побежал, да, но на то он и ребёнок. Мамаша должна была держать его за руку - тоже да. Но и водятел должен был смотреть не только в вечность, но и по сторонам. Особенно пересекая участок, где преимущество у пешеходов.
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Однозначно, то, что водитель осуществлял пересечение ПП в то время, когда на ПП УЖЕ(!) были пешеходы, что является грубейшим нарушением ПДД в современной редакции.
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9k
antonium 2 часа назад
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Александр 3 часа назад
Водятел слепошарый.
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Олег

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