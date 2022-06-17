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Два водителя неудачно попытались проскочить перекрёсток на «жёлтый»

Два водителя неудачно попытались проскочить перекрёсток на «жёлтый»

Автор:
17 июня 2022 13:20
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   проскакун   
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На перекрёстке Демьяна Бедного — Алексея Полторацкого в Омске дорогу не поделили две легковушки. Водитель "Поло" решил срезать поворот, проскакивая на «жёлтый» и устроил ДТП.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   проскакун   
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7  комментариев
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61k
Опиум для народа Час назад
Два дебила. Зато успели.)
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−4
Виталий 18 минут назад
в данной ситуации два длб0[мат]а встретились
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−4
Виталий Полчаса назад
По правилам разрешено проехать перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора и закончить пересечение на желтый. Если въехал на желтый и закончил на красный, это грубое нарушение.
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1k
pinbalist 55 минут назад
Так и хочется спросить "-Ну что, успели?". ДБ
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30k
Игорь Час назад
В таких случаях должная включаться громкая индийская музыка и все танцуют и поют в кадре!
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Б.Касторский Час назад
Оно того стоило! Гипотетически можно было сэкономить пару минут, не меньше!
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Олег

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