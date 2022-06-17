Два водителя неудачно попытались проскочить перекрёсток на «жёлтый»

436
1
1
На перекрёстке Демьяна Бедного — Алексея Полторацкого в Омске дорогу не поделили две легковушки. Водитель "Поло" решил срезать поворот, проскакивая на «жёлтый» и устроил ДТП.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Сезон закрыт: мотоциклист и его пассажирка получили травмы в ДТП с легковушкой в Ижевске
- Авария дня. "Вольво" и "Мерседес" столкнулись в Петербурге
- Авария дня. Дорожный знак уберёг пешехода от травм в Серпухове
- Авария дня. Водитель кроссовера не уступил дорогу в Чувашии
- Безрассудный левый поворот: момент ДТП на перекрёстке в Кемерово
Метки: аварии авто авто аварии видео дтп не уступил проскакун
Новости партнёров