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В Новочебоксарске 52-летний водитель Changan, выезжая на главную дорогу, не уступил дорогу Audi. Пострадали две школьницы.
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Пострадали ДТП две 11-летние девочки, находившиеся в салоне Changan, одна из которых ехала на переднем пассажирском сиденье. Их доставили в больницу.
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По ПДД, впереди дети до 11 лет включительно могут сидеть только пристегнутыми с помощью детского удерживающего устройства.
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АНТИФИШКИ
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