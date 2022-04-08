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Авария дня. Водитель кроссовера не уступил дорогу в Чувашии

Авария дня. Водитель кроссовера не уступил дорогу в Чувашии (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2022 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: Audi   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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В Новочебоксарске 52-летний водитель Changan, выезжая на главную дорогу, не уступил дорогу Audi. Пострадали две школьницы.
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Источник:

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Метки: Audi   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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3  комментария
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Руслан 22 минуты назад
Паркетник конечно виноват по ПДД, но ауди могла бы и помедленнее ехать по такой дорожке. Топил как по автостраде. Жалко детей!..
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13k
Элитный тигр 44 минуты назад
Пишите уже, что это новость от 4 апреля. А то сижу, сегодня в Чебоксарах жара, солнышко пригревает, а на кадрах как осень поздняя.
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Леший Час назад
застыл в полупозиции....
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Олег

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