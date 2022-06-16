Электросамокатчик столкнулся с мотоциклистом в Петербурге

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Мужчина на электросамокате двигался вдоль проезжей части, но внезапно решил повернуть на пешеходном переходе и встретился с мотоциклистом.
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АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто видео дтп мотоциклист самокат хруст электросамокат
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если оно транспортное средство, то обязан указать рукой поворот, да хоть башкой покрутить для собственной безопасности, в следующий раз встретит камаз своей тупой тыквой
Но в данной ситуации, мотоциклист обязан убедиться, что пешеходный переход свободен.
Велосипедист четко определен и это отлично. Для них есть штрафы, правила и прочее. А для самоката по сути есть ряд рекомендаций и угроза, что на дороге они могут оказаться ТС.
Всё было бы просто, если объединили все эти механические и не очень средства передвижения в единую категорию наравне с велосипедистами. Не было бы путаницы.