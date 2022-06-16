FISHKINET
Сообщество Аварии 5657 постов • 508 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Электросамокатчик столкнулся с мотоциклистом в Петербурге

Электросамокатчик столкнулся с мотоциклистом в Петербурге

Автор:
16 июня 2022 12:37
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   мотоциклист   самокат   хруст   электросамокат   
753
1
1
Мужчина на электросамокате двигался вдоль проезжей части, но внезапно решил повернуть на пешеходном переходе и встретился с мотоциклистом.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   видео   дтп   мотоциклист   самокат   хруст   электросамокат   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
412
Денис Климанов Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
SuperTroll Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
SolomonA 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Andrey Час назад
самокатчик ехал по дороге, причем уже в левой полосе
если оно транспортное средство, то обязан указать рукой поворот, да хоть башкой покрутить для собственной безопасности, в следующий раз встретит камаз своей тупой тыквой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
DeniZZka Час назад
Был самокатчик, стал самолётчик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
8k
Б.Касторский 2 часа назад
С самокатами я так и не понял, они то пешеходы, то вроде не очень. Опасная тема, вот с этим спорить глупо.
Но в данной ситуации, мотоциклист обязан убедиться, что пешеходный переход свободен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

348493



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Владелец автосервиса в Крыму отказался обслуживать военных с Z-символикой
Владелец автосервиса в Крыму отказался обслуживать военных с Z-символикой
"Какое мне дело до всех до вас? А вам до меня!". Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года
"Какое мне дело до всех до вас? А вам до меня!". Удивительный советский фильм, который...
События на Украине 15- 16 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 15- 16 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Нет ИКЕИ - нет идеи. Компания продает заводы и выходит из игры
Нет ИКЕИ - нет идеи. Компания продает заводы и выходит из игры
35 человек, которым точно не помешает сменить парикмахера
35 человек, которым точно не помешает сменить парикмахера
Гении, не иначе: медики, которым принадлежат открытия, спасающие миллионы жизней
Гении, не иначе: медики, которым принадлежат открытия, спасающие миллионы жизней
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
У всех так?

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#подборка#в мире#сарказм#авто аварии#собака#актеры#аварии
#Юмор#факты#забавно#картинки#автомобили#сатира#автомир#история#маразм#знаменитости
#прикол#люди#Разное#кино#дтп#СССР#познавательно#интересное#gif#креатив
Плачьте, фанатки! Экранные мачо нетрадиционной ориентации Плачьте, фанатки! Экранные мачо нетрадиционной ориентации Мотоциклист врезался в «Ладу»: курьезное ДТП из Северодвинска Мотоциклист врезался в «Ладу»: курьезное ДТП из Северодвинска Травматичное сальто мотоциклиста из Улан-Удэ Травматичное сальто мотоциклиста из Улан-Удэ Одна из трех выживших копий Корветов из фильма «Форсаж 5» Одна из трех выживших копий Корветов из фильма «Форсаж 5» Мототрюкач подбил своего собрата в Красноярске Мототрюкач подбил своего собрата в Красноярске Неожиданный выезд со второстепенной в Севастополе Неожиданный выезд со второстепенной в Севастополе

На что жалуетесь?

Вернуться