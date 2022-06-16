Самые странные и причудливые автомобили, на которые точно обращают внимание

Внешний вид автомобиля может многое рассказать о его владельце. Приверженцы классики не злоупотребляют аксессуарами и дополнительным декором. А вот любители всего необычного всегда стараются сделать из своего транспортного средства экспонат, который будет приковывать взгляды прохожих и других автолюбителей. Иногда фантазия перестает «жать на тормоза» и выходит из-под контроля. В результате на дорогах появляются крайне странные машины, глядя на которые сложно поверить в то, что на них можно реально передвигаться.