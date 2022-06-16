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Самые странные и причудливые автомобили, на которые точно обращают внимание

Самые странные и причудливые автомобили, на которые точно обращают внимание

Автор:
16 июня 2022 10:28
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   автоюмор   атоприкол   необычные автомобили   
235
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Тот самый случай, когда фантазия и желание выделиться из потока превзошли здравый смысл. Но цель была достигнута!
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Метки: авто   автомир   автомобили   автоюмор   атоприкол   необычные автомобили   
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1  комментарий
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А.Берестенко Полчаса назад
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