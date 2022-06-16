Самые странные и причудливые автомобили, на которые точно обращают внимание

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Тот самый случай, когда фантазия и желание выделиться из потока превзошли здравый смысл. Но цель была достигнута!
Внешний вид автомобиля может многое рассказать о его владельце. Приверженцы классики не злоупотребляют аксессуарами и дополнительным декором. А вот любители всего необычного всегда стараются сделать из своего транспортного средства экспонат, который будет приковывать взгляды прохожих и других автолюбителей. Иногда фантазия перестает «жать на тормоза» и выходит из-под контроля. В результате на дорогах появляются крайне странные машины, глядя на которые сложно поверить в то, что на них можно реально передвигаться.
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Эта машина похожа на компьютерную мышь
У нас сейчас так много всего происходит, что инопланетяне даже не пытаются прятаться. Представьте, как вы пытаетесь припарковать эту штуку.
Я не поверил своим глазам, когда увидел эту машину
Первая мысль моей жены: почему эти колёса похожи на форму для желе? Деньги действительно не могут купить вкус.
Вы только посмотрите на дворники этой машины!
Если поставить дворники на самый быстрый режим, то они введут водителя в гипнотическое состояние.
Источник:
АНТИФИШКИ
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