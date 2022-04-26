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Интересный микроавтомобиль 1960-х годов, произведенный на австралийском заводе по производству тачек и стиральных машин

Интересный микроавтомобиль 1960-х годов, произведенный на австралийском заводе по производству тачек и стиральных машин

Автор:
26 апреля 2022 08:27
Сообщество : Автомир
Метки: Goggomobil   Goggomobil Dart 400   авто   автомир   автомобили   необычные автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Забавного вида машинка, которую вы видите на фото, называется Goggomobil Dart 400, и представляет собой малоизвестный немецко-австралийский совместный проект.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Goggomobil   Goggomobil Dart 400   авто   автомир   автомобили   необычные автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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