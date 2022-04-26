Интересный микроавтомобиль 1960-х годов, произведенный на австралийском заводе по производству тачек и стиральных машин

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Забавного вида машинка, которую вы видите на фото, называется Goggomobil Dart 400, и представляет собой малоизвестный немецко-австралийский совместный проект.
Вся техническая часть делалась в Германии компанией Goggomobil, после чего готовое шасси отправлялось в Австралию где на него одевали стеклопластиковый кузов производства местной компании Buckle Motors Pty, и продавали на местном рынке. Обратно в Германию машины уже не возвращались, так как предназначались для австралийского рынка.
Технически это был довольно примитивный аппарат с 2-цилиндровым двухтактным мотором объемом 400 кубов и мощностью 20 л.с, работавший в паре с четырёхступенчатой МКПП.
Благодаря малому весу всего в 350 килограмм, маломощная машина могла набрать приличную скорость в 110 километров/час, но некоторые говорят, что уже на семидесяти у неё начинались серьёзные проблемы с управляемостью. Передок буквально подбрасывало вверх набегающим потоком воздуха.
Возможно поэтому из 700 собранных машин до наших дней уцелело всего около сотни. Производство длилось с 1958 по 1962 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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