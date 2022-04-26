Интересный микроавтомобиль 1960-х годов, произведенный на австралийском заводе по производству тачек и стиральных машин

Вся техническая часть делалась в Германии компанией Goggomobil, после чего готовое шасси отправлялось в Австралию где на него одевали стеклопластиковый кузов производства местной компании Buckle Motors Pty, и продавали на местном рынке. Обратно в Германию машины уже не возвращались, так как предназначались для австралийского рынка.