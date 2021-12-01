Самые дурацкие автомобили, которые когда-либо создавали

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Автомобильная промышленность заполнена множеством автомобилей, от потрясающих до странно выглядящих, которые кажутся неуместными на дороге. Но есть и дурацкие! Это автомобили, которые вышли за рамки и превратились в нечто необъяснимое. Дурацкие автомобили создают скульпторы, маркетологи, иногда и заблудшие автопроизводители.
Stiletto Art Car
Это творение что-то среднее, между сказкой и дуростью, причем это двухместный автомобиль, построенный Дэвидом Кроу, чтобы покорить свою девушку. На создание этого шедевра, имеющего форму туфли на высоком каблуке, ушло почти четыре года. К сожалению, с девушкой они разбежались раньше, чем он закончил все работы.
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Официально названный Red Stiletto, этот Art Car 90-го года является прекрасным образцом автомобилей, созданных частными мастерами. Оснащен двигателем Honda 350cc 1976 года. Автомобиль был приобретен у Дэвида Кроу в 2007 году как уникальное дополнение к частной коллекции.
Wienermobile
Люди и компании делают безумные вещи, чтобы их бренды продвигались, и этот автомобиль - одна из таких безумных вещей. На протяжении многих лет Оскар Майер построил несколько грузовиков в форме хот-догов, и цель состоит в том, чтобы все знали об их бренде.
Wienermobile имеет длину 8,2 метра, высоту 3,4 метра и ширину 2,4 метра, и ездит он по разным местам, что делает хот-доги Оскара Майера очень популярными в США. Кстати, эти авто оснащены двигателями V8. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Также этот хот-дог можно забронировать на ночь, как отель на колесах.
Snaefell
Snaefell- это мотоцикл с коляской, но некоторые считают по-другому. Это творение было задумано и создано Франсуа Кнорреком, французским мотоциклистом, который любит создавать необычные вещи. В 1976 году гонщик приобрел и модифицировал мотоцикл Laverda, и, проездив на нем до 1993 года, он решил построить на его основе что-то особенное. Десять лет спустя Snaefell был завершен.
Snaefell - это настоящее произведение искусства, созданное вручную с нуля. На сборку рамы, корпуса потребовалось 10 000 часов, а по сегодняшним меркам было потрачено около 21 000 долларов. Кноррек использовал запчасти от BMW, Citroën и других известных автомобильных брендов.
Erwin Wurm Fat Car
Для создания этой странной модели был использован Porsche Carrera. Известный австрийский скульптор Эрвин Вурм взял один из самых культовых автомобилей и изменил его почти до неузнаваемости. Кому-то это творение понравилось, кому-то категорически нет. Не только сам автомобиль раздут, но и сидения. Для создания формы использовались пенополиуретан и пенополистирол.
Вурм разработал свой проект "толстой машины" в 2000 году. Этот креативный дизайнер дал слову "абсурд" совершенно новое определение, используя технологию компьютерной графики и свои взгляды. Даже не знаю что тут и сказать. Наверное скульптору виднее.
Quasar Unipower
Если водить маленькую машину страшновато, то вождение Quasar Unipower видимо еще страшнее. Это не просто маленький автомобиль, это своего рода стеклянный ящик, который в случае аварии просто разлетится.
Unipower, производимый в ограниченных количествах компанией Universal Power Drives of Perivale в период с 1967 по 1968 год, не имел коммерческого успеха. Эта "коробка на колесах" имела четырехцилиндровый двигатель BMC объемом 1,1 литр и АКПП. Если отбросить все предрассудки, то аппарат конечно своеобразный.
Djmobile
Это одна из тех машин, созданных специально, чтобы привлекать внимание. Вдохновленный песней Faithless - God is a DJ, голландский художник Олаф Моой, создал автомобиль своей мечты так сказать, или для привлечения внимания. Создан на основе Форд Сиерра.
Благодаря встроенной звуковой системе, диджейскому пульту и огромной акустики этот автомобиль всегда готов и доступен для любого мероприятия. Этот автомобиль всегда в центре внимания.
Благодаря встроенной звуковой системе, диджейскому пульту и огромной акустики этот автомобиль всегда готов и доступен для любого мероприятия. Этот автомобиль всегда в центре внимания.
Camera Van
Это арт-автомобиль, вдохновленный реальной мечтой. Гарольд Блэк хотел запечатлеть реакцию и выражение лица людей, когда они встречали на улице эту арт-машину. А поскольку он не мог сделать это, не привлекая внимание людей, он решил построить фургон, покрытый тысячами фотоаппаратов, из которых никто не мог определить, какой из них работает, а какой нет.
В фургоне всего установлено 2750 фотоаппаратов, и только восемь из них работают. Шесть просто фотографируют. Два других - это камеры для записи видео в реальном времени.
В фургоне всего установлено 2750 фотоаппаратов, и только восемь из них работают. Шесть просто фотографируют. Два других - это камеры для записи видео в реальном времени.
Phantom Art Car
В мире никогда не будет недостатка в странных автомобилях, пока существуют такие люди, как Уильям Бердж, люди, которые интерпретируют дизайн по-своему и делают все возможное, чтобы показать его миру. Phantom Art Car основан на потрясающем купе Bugatti Atlantic Coupe 1937 года выпуска. Но Бердж выходит за рамки традиционных линий, чтобы представить автомобиль в своем имидже.
Самыми выдающимися особенностями этого автомобиля являются три грозно выглядящие головы, торчащие из передней части этого купе. В общем страх наводит да и только.
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