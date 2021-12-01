Самые дурацкие автомобили, которые когда-либо создавали

Это арт-автомобиль, вдохновленный реальной мечтой. Гарольд Блэк хотел запечатлеть реакцию и выражение лица людей, когда они встречали на улице эту арт-машину. А поскольку он не мог сделать это, не привлекая внимание людей, он решил построить фургон, покрытый тысячами фотоаппаратов, из которых никто не мог определить, какой из них работает, а какой нет.



В фургоне всего установлено 2750 фотоаппаратов, и только восемь из них работают. Шесть просто фотографируют. Два других - это камеры для записи видео в реальном времени.