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Самые дурацкие автомобили, которые когда-либо создавали

Самые дурацкие автомобили, которые когда-либо создавали (21 фото)

Автор:
01 декабря 2021 08:49
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автодизайн   автомир   автомобили   необычные автомобили   
306
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Автомобильная промышленность заполнена множеством автомобилей, от потрясающих до странно выглядящих, которые кажутся неуместными на дороге. Но есть и дурацкие! Это автомобили, которые вышли за рамки и превратились в нечто необъяснимое. Дурацкие автомобили создают скульпторы, маркетологи, иногда и заблудшие автопроизводители.
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Метки: авто   автодизайн   автомир   автомобили   необычные автомобили   
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