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Один без прав, второй на «красный»: ДТП из Москвы

Один без прав, второй на «красный»: ДТП из Москвы

Автор:
10 июня 2022 13:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   обоюдное дтп   
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Очевидец заснял столкновение двух автомобилистов в Москве. Оба уехали с места ДТП, но автор ролика их догнал.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   обоюдное дтп   
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7  комментариев
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70k
Viktor 7 часов назад
Жалко, что в ДТП не участвовали пьяный, на угнанной машине и едущий задом по встречной полосе!
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5k
Владимир Час назад
если бы который бесправный повернул в крайнюю полосу как и положено по правилам,то скорее всего бы разъехались.
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345
Александр Богомолов Владимир Полчаса назад
По правилам поворот налево из крайней левой полосы возможен в любую полосу.
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511
HalloFreeSpace 7 часов назад
Автору не лень было этой фигней страдать ?
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46k
dima423 8 часов назад
в дтп виноват белый) я бы при таком раскладе (если бы оказался и с одной и с другой стороны) просто разбежался бы без претензий...
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Олег

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