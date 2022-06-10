Один без прав, второй на «красный»: ДТП из Москвы

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Очевидец заснял столкновение двух автомобилистов в Москве. Оба уехали с места ДТП, но автор ролика их догнал.
"На перекрёстке произошло ДТП, оба водителя покинули место аварии, у одного из водителей не было прав и он выехал на перекрёсток на разрешающий сигнал светофора, второй авто выскочил на красный."
Источник:
АНТИФИШКИ
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