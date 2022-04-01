В Воронеже водитель «Тойоты» летел на красный и протаранил «Ниссан»

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На пересечении Средне-Московской с Никитинской Toyota RAV4 проезжал перекрёсток на красный и протаранил Nissan Almera.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Toyota аварии авто авто аварии видео дтп на красный
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