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В Воронеже водитель «Тойоты» летел на красный и протаранил «Ниссан»

В Воронеже водитель «Тойоты» летел на красный и протаранил «Ниссан» (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2022 14:14
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   
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На пересечении Средне-Московской с Никитинской Toyota RAV4 проезжал перекрёсток на красный и протаранил Nissan Almera.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   
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7  комментариев
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3k
ОлегМ 3 часа назад
Какой высокий слог.
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4k
Владимир 6 минут назад
сейчас так дорого машину ремонтировать,хоть бы ездили повнимательнее.
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17
Дмитрий 3 часа назад
О)(еренное видео я записал, поеду домой скорей, посмотрю, уродство однако
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15k
Booka1a 3 часа назад
все красавцы. рег на поворот без проблем перестроился через сплошную, тоже нормально
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Олег

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