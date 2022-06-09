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Вот это бумкнуло: взрыв газового оборудования в припаркованной машине

Вот это бумкнуло: взрыв газового оборудования в припаркованной машине

Автор:
09 июня 2022 14:42
Сообщество : Автомир
Метки: ГБО   авто   автомир   автомобили   взрыв   взрыв газа   видео   газобаллонное оборудование   
1449
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В Новом Уренгое в багажнике припаркованной «Нексии» взорвалось газовое оборудование. Повезло, что вокруг не было людей, и никто не пострадал.

Источник:

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Метки: ГБО   авто   автомир   автомобили   взрыв   взрыв газа   видео   газобаллонное оборудование   
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13  комментариев
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61k
КУЗНЕЦ Полчаса назад
Да ну его нафиг этот газ - просто опасен. У меня 2 детей. Зачем этот ненужный риск?..
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16k
Bridge Минуту назад
Пропан-бутан.
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165
Валерий Кочетков 9 минут назад
Заправляться газом надо перед дорогой, а не перед стоянкой. Хотя и исправно все было, но всегда так делал, когда ГБО было.
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3k
Николаевич 16 минут назад
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604
Александр Полчаса назад
вот и дешевле же на газу ездить, нооооо, лучше я все же на бензине буду катать
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12k
Алек Стальский Полчаса назад
Ни фига се, баллон "станцевал".....
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2k
fraxinus Полчаса назад
Баллон ржавый, поплавок блокирован чтобы больше влезало...

Поражений удивительно мало.
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16k
Пронька Грезной Полчаса назад
На нормальном баллоне стоит редукционный клапан, срабатывает на превышение предельного давления. Тут банально забитый сверх нормы баллон + тепловое расширение газа на солнышке. Закрученный до усёру клапан, чтобы "больше влезало", и результат.
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17k
Delhana 39 минут назад
Надо узнать где задувался, нормальная заправка, без обмана. Не то что мне в 40 литровый балон 41 литр надувают, а машина меньше 500 км проезжает, значит реально 35 литров надули мошенники долбаные.
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