Вот это бумкнуло: взрыв газового оборудования в припаркованной машине

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Шарль Леклер разбил болид Ferrari 1974 года Ники Лауды на историческом Гран-при Монако

Посмотрите, как старые «Джипы» Willys карабкаются по скалам в штате Юта

Вандализм в алкогольном угаре: пьяный китаец повредил четыре роскошных автомобиля

Дорожный конфликт с наглым и неуравновешенным водителем «Туарега» в Новосибирске

Американцы испытали вездеход «Шерп» на скалах в штате Юта