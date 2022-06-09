Вот это бумкнуло: взрыв газового оборудования в припаркованной машине

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В Новом Уренгое в багажнике припаркованной «Нексии» взорвалось газовое оборудование. Повезло, что вокруг не было людей, и никто не пострадал.
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На место происшествия прибыли полицейские для установления личности хозяина автомобиля.
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Осколки от машины разлетелись в разные стороны.
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АНТИФИШКИ
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