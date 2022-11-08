Пошёл снег? Давайте прибавим скорость!

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На трассе Ижевск — Воткинск водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при перестроении подрезал легковушку с прицепом и отправил её в кювет.
Водитель автомобиля с регистратором тоже не кажется белым и пушистым. Куда так все летят в такую погоду?
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
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Дождь.... по куй,
Прицеп..... по куй,
Скорость.... по куй,
Так чего же ты хочешь олень?
P.S. Да его подрезали, но он сам Олень каких по искать еще нужно................