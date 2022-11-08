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Пошёл снег? Давайте прибавим скорость!

Пошёл снег? Давайте прибавим скорость!

Автор:
08 ноября 2022 12:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   кювет   подрезал   
625
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На трассе Ижевск — Воткинск водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при перестроении подрезал легковушку с прицепом и отправил её в кювет.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   кювет   подрезал   
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5  комментариев
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
Снег .... по куй,
Дождь.... по куй,
Прицеп..... по куй,
Скорость.... по куй,
Так чего же ты хочешь олень?
P.S. Да его подрезали, но он сам Олень каких по искать еще нужно................
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154
Сергей 16 минут назад
Поражает то, что судя по видео никто не остановился.
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768
Максим Макашев 56 минут назад
водителю с прицепом не стОило маневрировать, ибо он ехал соблюдая ПДД, прямо и в своей полосе
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23k
Serg2001 Час назад
В такие дни можно наглядно убедиться скольким людям уровень интеллекта не позволяет поставить манеру вождения и скоростной режим в зависимость от дорожных условий. Печаль.
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6k
Roman 3 часа назад
Вот это поражает неизменно: хаму в левой полосе готовы отсосать, а того кто справа - щемят. Это касается не только обгонов, но и пропусков без очереди и т.п.
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