Показательные дорожные учения из Подмосковья

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Водитель «Калины», по всей видимости, решил проучить автора видео, но перестарался. Из-за неисправности тормозной системы он отправился в отбойник.
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АНТИФИШКИ
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Таким образом к ним придёт чёткое понимание, насколько тазы и прочие бюждетные балалайки неуправляемые.
Сам так прихренел с 307-го Пежо.
Видимо автор долго в левом ряду тащился...
но даже если б это было не так это не повод совершать опасные манёвры...