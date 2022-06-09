FISHKINET
Сообщество Аварии 5639 постов • 505 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Показательные дорожные учения из Подмосковья

Показательные дорожные учения из Подмосковья

Автор:
09 июня 2022 12:58
Сообщество : Аварии
Метки: Автоприкол   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   учитель на дороге   
1910
1
1
Водитель «Калины», по всей видимости, решил проучить автора видео, но перестарался. Из-за неисправности тормозной системы он отправился в отбойник.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Автоприкол   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   учитель на дороге   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Киры4 3 часа назад
Это уже не учитель, это профессор)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ysik 3 минуты назад
Вот прям точно такой же случай у меня был на трассе М1. Только зимой. И улетел учитель на Polo в тросовое ограждение. Меня тоже чуть не развернуло, но к счастью, справился с управлением. Я перед ним тормознул, пошел посмотреть понадобится ли ему помощь медицинская или может стоит добить. А там сидят два малолетних пи.... У одного нос в крови, второй вроде цел. Оба плачут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
les 13 минут назад
А вам не кажется, что автор видео тоже немного олень - если его обходят справа, значит от едет по левой стороне и мешает другим участникам. То что учитель дебил, этого, конечно, никто не отменяет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
БАРАТ 16 минут назад
КАЛЛинаа..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil 18 минут назад
Эта машинка сама по себе неустойчива: центр тяжести высоко плюс идиот за рулём.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр 20 минут назад
Всем гонщикам тазо-гонщикам надо на неделю выдавать бмв, желательно со слабым двиглом.
Таким образом к ним придёт чёткое понимание, насколько тазы и прочие бюждетные балалайки неуправляемые.
Сам так прихренел с 307-го Пежо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Vazari 23 минуты назад
Интересно, я один дважды персесмотрел? ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Полчаса назад
Колдун на вазах продолжает колдовать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Аврашалом Маркович 39 минут назад
Исключен из рядов педагогического коллектива.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Администратоp 39 минут назад
чудесные вазовские тормоза во всей своей красе! сколько лет прошло, а они все такие же... потрясающая стабильность!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88
CBOJIA4 честно 43 минуты назад
Автор видоса, поди, экстаз испытал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165
Валерий Кочетков 44 минуты назад
Система тормозная исправна. Но нет АБС. Поэтому АБС должна быть в голове у водителя. Но в голове водителя мозгов нет, не то что АБС.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Motorola Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
The Dude Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vad Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Игорь 2 часа назад
понты не по машине
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Tamdima 2 часа назад
Прям настроение приподнял!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
dima423 2 часа назад
класс)) прям улыбка на все лицо от этого видоса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Варакин Алексей 2 часа назад
Не похоже на учения. Может с жыгулем поломка? Ченить заклинило?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
284
vi4 Максим Мальцев 16 минут назад
по видео скорость транспортных средств явно выше 90 км/ч...
но даже если б это было не так это не повод совершать опасные манёвры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

347751



Другие посты автора
Популярное в сообществах
40 фотографий из серии «вместо тысячи слов»
40 фотографий из серии «вместо тысячи слов»
Убойные мемы о Елизавете II – вечной королеве
Убойные мемы о Елизавете II – вечной королеве
События на Украине 8- 9 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 8- 9 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
«Я всегда был за любимую и родную Россию»: Максим Галкин попытался оправдаться за своё выступление в Израиле
«Я всегда был за любимую и родную Россию»: Максим Галкин попытался оправдаться за своё...
«Буханка» по цене нового Tiguan: цены на авто в России оказались выше чем за рубежом
«Буханка» по цене нового Tiguan: цены на авто в России оказались выше чем за рубежом
«Семь раз обкашляй, один подскочи»: 12 слов и фраз из бандитской лексики
«Семь раз обкашляй, один подскочи»: 12 слов и фраз из бандитской лексики
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#подборка#интересное#автомир#новости#дтп#конфликт#вещи
#Юмор#факты#в мире#история#забавно#автомобили#Приколы#СССР#маразм#Еда
#прикол#интересно#Разное#картинки#сарказм#истории#Ynews#Курьезы#аварии#знаменитости
Назад в 2000-й: самые яркие события нулевой эпохи Назад в 2000-й: самые яркие события нулевой эпохи Авария дня. Дорожный знак уберёг пешехода от травм в Серпухове Авария дня. Дорожный знак уберёг пешехода от травм в Серпухове Авария дня. В Астраханской области в ДТП погиб начальник отдела полиции Авария дня. В Астраханской области в ДТП погиб начальник отдела полиции Авария дня. В Белгородской области водитель спровоцировал лобовое столкновение Авария дня. В Белгородской области водитель спровоцировал лобовое столкновение Авария дня. Лихач на «Приоре» устроил массовое ДТП в Нижнекамске Авария дня. Лихач на «Приоре» устроил массовое ДТП в Нижнекамске На "красный", по встречке и без прав: в Майкопе водитель сбил велосипедиста На "красный", по встречке и без прав: в Майкопе водитель сбил велосипедиста

На что жалуетесь?

Вернуться