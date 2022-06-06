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Подборка весьма странных автомобилей, которые можно увидеть на дорогах

Подборка весьма странных автомобилей, которые можно увидеть на дорогах

Автор:
06 июня 2022 09:38
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
939
25
На дорогах встречаются автомобили, которые обязательно привлекают внимание своим видом, а порой даже необычной конструкцией.
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Источник:

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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2  комментария
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2k
Александр 10 минут назад
Ять... Сколько же дебилов на белом свете.
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Вадим Курбатов 6 минут назад
Подозреваю, что половину вряд ли можно увидеть на дорогах. Во всяком случае на дорогах общего пользования.
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