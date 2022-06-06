Подборка весьма странных автомобилей, которые можно увидеть на дорогах

939
25
На дорогах встречаются автомобили, которые обязательно привлекают внимание своим видом, а порой даже необычной конструкцией.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- УАЗ-3907 «Ягуар»: уникальная советская амфибия
- Авария дня. В Норильске КамАЗ при повороте столкнулся с Volkswagen
- Необычный трёхколесный VW Beetle с передком от Ford Focus
- Lada Gorbi: самая экстравагантная «Нива» от Луиджи Колани
- Самодельный «Джип» CJ-5 6x6 — проходимец с тремя ведущими мостами
Новости партнёров