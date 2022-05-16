«Жигули» с запахом солярки: редкая «Четвёрка» с дизельным двигателем

Мощность мотора до смешного мала – всего 53 л.с., но дизель вывозил огромной тягой на низах, что для «дачного» универсала было куда большим преимуществом, чем скорость.



Недостатков была масса. Мотор сильно шумел при работе, но и с этим бы мирились если бы не надёжность, вернее её полное отсутствие. Редкий мотор выхаживал даже 40 тыс. километров без замены поршневой. Поршни просто ломались от перегрузки и недостаточной прочности.