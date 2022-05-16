«Жигули» с запахом солярки: редкая «Четвёрка» с дизельным двигателем

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С дизельными легковушками в СССР дела как-то не заладились. Разработки конечно велись, но до серийного производства дело почти не доходило, за очень редкими исключениями типа ВАЗ-21045.
Впрочем, назвать эту машину массовой тоже нельзя, хоть она и выпускалась на протяжении пяти лет. 28 апреля 1998 года с конвейера Волжского автозавода сошел первый серийный дизельный универсал. Завершилось производство в 2004 году.
Главным и единственным отличием дизельной «Четвёрки» от обычной был барнаульский дизельный двигатель ВАЗ 341. Четырёхцилиндровый, безнаддувный, объемом полтора литра, сделанный на базе блока двигателя ВАЗ 2103.
Главным и единственным отличием дизельной «Четвёрки» от обычной был барнаульский дизельный двигатель ВАЗ 341. Четырёхцилиндровый, безнаддувный, объемом полтора литра, сделанный на базе блока двигателя ВАЗ 2103.
Мощность мотора до смешного мала – всего 53 л.с., но дизель вывозил огромной тягой на низах, что для «дачного» универсала было куда большим преимуществом, чем скорость.
Недостатков была масса. Мотор сильно шумел при работе, но и с этим бы мирились если бы не надёжность, вернее её полное отсутствие. Редкий мотор выхаживал даже 40 тыс. километров без замены поршневой. Поршни просто ломались от перегрузки и недостаточной прочности.
Недостатков была масса. Мотор сильно шумел при работе, но и с этим бы мирились если бы не надёжность, вернее её полное отсутствие. Редкий мотор выхаживал даже 40 тыс. километров без замены поршневой. Поршни просто ломались от перегрузки и недостаточной прочности.
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Общий тираж дизельных «Четвёрок» не дотянул и до 6 тысяч, поэтому они давно позабыты, и любая из выживших машин вызывает любопытство. Многие ведь даже не слышали о дизельных «Жигулях».
Кстати, неиспользованные двигатели устанавливали и на генераторы, где они работали относительно нормально благодаря стабильной постоянной нагрузке.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Он был не очень доволен, мягко выражаясь.