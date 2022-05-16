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«Жигули» с запахом солярки: редкая «Четвёрка» с дизельным двигателем

«Жигули» с запахом солярки: редкая «Четвёрка» с дизельным двигателем

Автор:
16 мая 2022 08:35
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
339
5
С дизельными легковушками в СССР дела как-то не заладились. Разработки конечно велись, но до серийного производства дело почти не доходило, за очень редкими исключениями типа ВАЗ-21045.
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Источник:

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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2  комментария
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5k
TirAn 2 часа назад
Была такая служебная у моего брата. В Архангельске.
Он был не очень доволен, мягко выражаясь.
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2k
Усач 22 минуты назад
У дедушки соседа по гаражу была такая. Спрашивал как оно, сказал что расход 6-8 по городу в зависимости от погоды и манеры езды, а в остальном сплошной геморрой. Ну и не едет в сравнении с бензином.
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