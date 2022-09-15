Редчайший Zimmer Quicksilver 1986 года с минимальным пробегом на продажу

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Это оригинальный Zimmer Quicksilver 1986 года, в настоящее время он является частью коллекции Gas Monkey Garage, и теперь они предлагают его для продажи на Bring A Trailer.
На портале Bring A Trailer идут торги за редкое спортивное купе Zimmer Quicksilver. Несмотря на коллекционную ценность машины, ставка достигла лишь 14 000 долларов.
Компания Zimmer была основана в 1978 году. Её первой моделью стал Golden Spirit в стиле неоклассик. Машина базировалась на шасси Ford Mustang и увидела свет более чем в 1500 экземплярах.
Представленный Quicksilver стал второй и последней моделью бренда. С 1984 по 1988 год, когда фирма Zimmer обанкротилась, построили 175 автомобилей. Продавали их за 52 000 долларов.
Внешность исходного Pontiac Fiero была сильно изменена. Кузов отличается обилием хрома и выдвижными фарами. Салон полностью выполнен в красном цвете. В оборудование входят кассетная магнитола, круиз-контроль и кондиционер.
Продающееся купе с момента выпуска в 1986 году и до 2020-го было в одних руках. Пробег не достиг и 1000 километров, поэтому двухдверка пребывает в отличном состоянии. Шестицилиндровый двигатель при объёме 2,8 литра развивает 140 лошадиных сил и работает в паре с трёхступенчатой автоматической коробкой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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