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Редчайший Zimmer Quicksilver 1986 года с минимальным пробегом на продажу

Редчайший Zimmer Quicksilver 1986 года с минимальным пробегом на продажу

Автор:
15 сентября 2022 13:30
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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Это оригинальный Zimmer Quicksilver 1986 года, в настоящее время он является частью коллекции Gas Monkey Garage, и теперь они предлагают его для продажи на Bring A Trailer.

Источник:

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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2  комментария
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42k
Andrey 2 часа назад
Исключительно уродливая машина
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3k
kleyman 2 часа назад
Какая-то аляповатая безвкусица. Наверно тогдашним цыганам нравилось.
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