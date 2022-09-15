Редчайший Zimmer Quicksilver 1986 года с минимальным пробегом на продажу

Продающееся купе с момента выпуска в 1986 году и до 2020-го было в одних руках. Пробег не достиг и 1000 километров, поэтому двухдверка пребывает в отличном состоянии. Шестицилиндровый двигатель при объёме 2,8 литра развивает 140 лошадиных сил и работает в паре с трёхступенчатой автоматической коробкой.