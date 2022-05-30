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«Это моя дорога!» — конфликт с водителем BMW в Санкт-Петербурга

«Это моя дорога!» — конфликт с водителем BMW в Санкт-Петербурга

Автор:
30 мая 2022 12:52
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   автохам   видео   конфликт на дороге   
608
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Водитель автомобиля с регистратором не захотел сбросить скорость и не пропустил на съезд белый BMW.

Источник:

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Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   автохам   видео   конфликт на дороге   
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34  комментария
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1k
GROMOZEKA Час назад
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вина рега очевидна.
Дело не в БМВ головного мозга.
Рег выезжает с прилегающей дороги и должен был позволить водиле завершить свой маневр.
Я так вижу ситуацию.
Поправьте меня, если не прав
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1k
ya_pavel 7 минут назад
Не совсем понял, а почему рег не мог просто притормозить или разогнаться, а затем перестроится? Почему нужно было ехать параллельно с одинаковой скоростью?
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3k
Babangdida 23 минуты назад
Беховод, хотя и прав в начале, наломал дров на лишение. Жаль старушку - вырастила долбо#ба, на свою голову.
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20k
BiZ 23 минуты назад
рег как был в полосе разгона, так в ней и остался, пока она не стала полосой торможения. знак уступи дорогу давно сработал, когда рег попал в полосу разгона. в ней никого не было. а далее включилось одновременное перестроение, при котором уступает тот, кто слева.
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620
Вальдемар 36 минут назад
Все правильно водила БМВ сказал, я бы и сам лучше не сформулировал.
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25k
Киры4 39 минут назад
Дорога пустая, зачем всё усложнять и портить всем настроение. Потерял бы пару сек и всё.
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1k
Шурман 48 минут назад
Рег не прав , он не дал завершить маневр старому 2011 года бмв . Почему все думаю что если на трассу выходят то все им должны уступать ?:) знак уступите дорогу есть на каждом выходе , наверное этот знак был для БМВ судя по регу
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8k
antonium 59 минут назад
Мне кажется здесь рег сам зазевался и нарушил. Что никак не оправдывает действий индейца на БНВ.
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3k
Николаевич Час назад
Красивое!
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10k
сеньор Леонсио Час назад
БМВ головного мозга!
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