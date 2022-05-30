«Это моя дорога!» — конфликт с водителем BMW в Санкт-Петербурга

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Водитель автомобиля с регистратором не захотел сбросить скорость и не пропустил на съезд белый BMW.
Присутствует ненормативная лексика!
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АНТИФИШКИ
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Дело не в БМВ головного мозга.
Рег выезжает с прилегающей дороги и должен был позволить водиле завершить свой маневр.
Я так вижу ситуацию.
Поправьте меня, если не прав