В Астрахани священник сбил девушку на пешеходном переходе, а потом переодел рясу после ДТП

Владелец авто тормознул на обочине и неторопливо вылез из машины. Перед тем, как подойти к девушке он деловито снял рясу и переоделся в гражданскую одежду. Только после этого осмотрел пострадавшую.

Как позже выяснилось, виновник ДТП - 70-летний протоиерей Михаил Пристая. На него завели два административных дела: за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшему, и за отказ от медицинского освидетельствования.

Девушка осталась жива, но серьёзно пострадала. Её доставили в больницу с целым «букетом» травм разной степени тяжести.