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В Астрахани священник сбил девушку на пешеходном переходе, а потом переодел рясу после ДТП

В Астрахани священник сбил девушку на пешеходном переходе, а потом переодел рясу после ДТП

Автор:
23 мая 2022 14:39
Сообщество : Аварии
Метки: Астрахань   Девушка   Священник   дтп   переход   ряса   шоссе   
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Астрахань, Началовское шоссе. Девушка переходила дорогу и в неё на большой скорости «влетел» автомобиль. Удар был такой силы, что её подбросило в воздух.

Владелец авто тормознул на обочине и неторопливо вылез из машины. Перед тем, как подойти к девушке он деловито снял рясу и переоделся в гражданскую одежду. Только после этого осмотрел пострадавшую.

Как позже выяснилось, виновник ДТП - 70-летний протоиерей Михаил Пристая. На него завели два административных дела: за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшему, и за отказ от медицинского освидетельствования.

Девушка осталась жива, но серьёзно пострадала. Её доставили в больницу с целым «букетом» травм разной степени тяжести.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Астрахань   Девушка   Священник   дтп   переход   ряса   шоссе   
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71  комментарий
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39k
kalinser 11 часов назад
Отказ от медицинского освидетельствования,должен автоматически переводить персонажа в разряд наркоманов,со всеми вытекающими...
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9k
Максимка 5 минут назад
С попом всё ясно. Но деффка реально овца. Идти через дорогу и пялиться в противоположную движению сторону!
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70k
Пётровыч Час назад
Бухой батюшка поверил в себя. Бойтесь верующих людей, им бог всё прощает.
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23k
MrGod Час назад
Изгнание бесов из ведьмы прошло успешно!
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10k
Oleg 2 часа назад
Ну за то теперь решаем писать бог с большой буквы или с маленькой?
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17k
Марина 3 часа назад
Вот в принципе и всё, что нужно знать о служителях божьих.
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61
Егор 3 часа назад
Да небось напился кагора вот и отказался от освидетельствования.
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3k
Константин 4 часа назад
Это длань господня его направила! Видимо сильно грешила девка!
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1k
Евгений 4 часа назад
Там, похоже место заколдованное: Логан, который ехал следом, после остановки, не поехал прямо, а ушел через встречку. "вкруговую"
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63
Сигизмунд Лазаревич 5 часов назад
сам сбил сам отпел... а вообще за такое священников и судей надо наказывать в десять раз строже обычных граждан
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138
Александр Долматов 6 часов назад
Вот поэтому я и атеист. Этому Богу в увешанных золотом храмах служат жирные попы, раскатывающие на Мерседесах и призывающие паству к смирению и воздержанию.
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346
Alexander Sar 7 часов назад
не приятно... девушка конечно в травмах сама виновчата но в дтп виноват водила.... и если вместо вызова скорой раз уж случилось он побежал сбрасывать балахоны - ну не красит конечно.
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385
vlad Феофан 3 часа назад
Почитай правила, как надо переходить дорогу.
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3k
VPJ 8 часов назад
Даааа.....лучше под Скорую попасть, они хоть помощь окажут. Или давайте представим, как экипаж Скорой помощи переодевается в "гражданскую" одежду и не торопясь идет к сбитому пешеходу.
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23k
Михаил Сметанкин 8 часов назад
Бох права дал, бох права забрал. Девушка была грешницей, а попа бес попутал.
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1k
lexa 8 часов назад
Поп конечно мудень еще тот, но вы видели как она дорогу переходит? Идет ворон ловит, как дожила до такого возраста хз.
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346
Alexander Sar Will2006 7 часов назад
нет он прав в травмах виновата она сама.
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10
Aleks lexa 6 часов назад
Это его проблемы, наоборот должен учитывать что не все будут смотреть на дорогу. А на парковках сколько куриц ходят, задом, боком, вообще не смотрят что машина едет, ноль внимания, несколько раз чуть не наезжал, когда из слепой зоны появляется из ниоткуда а ты задом едешь, вообще не смотрят, не слушают ничего, они своими королевскими делами заняты, что внимание на холопов обращать.
И поэтому надо быть внимательным вдвойне, ибо пешеход и велосипедист они всегда правы, их боятся все.
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2k
vasilykopkov 9 часов назад
Дело не в том что он поп, а в том что сволота.
PS К сожалению его отмажут, потому что поп. Скорее всего даже прав не лишат, сольют дело по-тихому.
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32
Igors Belovs 9 часов назад
Ну тут все понятно кто виноват ,но как можно переходить улицу даже на пешеходе и не оглянуться, какая же вера должна быть
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346
Alexander Sar Igors Belovs 7 часов назад
оба виноваты.. одна в травмах второй в дтп
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8k
Barachek_Obachek 10 часов назад
Ехал медленно. Опять наверное в телефоне игрался.
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346
Alexander Sar .Атеист. 7 часов назад
посдрадала от своей безалаберности.. так ходить по проезжей части это надо суметь или просто ненавидеть себя...
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4k
Vlad 10 часов назад
Совокупность двух факторов это вроде уголовка.
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61k
Опиум для народа 10 часов назад
Когда поп увидел что пострадавшая шевелится, то понял - шабашка не прокатит, отпевать некого, и снял униформу.)
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45k
dima423 10 часов назад
хоть бы перекрестился, гад...)
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