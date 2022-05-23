В Астрахани священник сбил девушку на пешеходном переходе, а потом переодел рясу после ДТП

Астрахань, Началовское шоссе. Девушка переходила дорогу и в неё на большой скорости «влетел» автомобиль. Удар был такой силы, что её подбросило в воздух.
Владелец авто тормознул на обочине и неторопливо вылез из машины. Перед тем, как подойти к девушке он деловито снял рясу и переоделся в гражданскую одежду. Только после этого осмотрел пострадавшую.
Как позже выяснилось, виновник ДТП - 70-летний протоиерей Михаил Пристая. На него завели два административных дела: за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшему, и за отказ от медицинского освидетельствования.
Девушка осталась жива, но серьёзно пострадала. Её доставили в больницу с целым «букетом» травм разной степени тяжести.
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АНТИФИШКИ
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Ей надо было предугадывать, что в машине, которая едет от неё в 100 м сидит заливший глаза поп??
И поэтому надо быть внимательным вдвойне, ибо пешеход и велосипедист они всегда правы, их боятся все.
PS К сожалению его отмажут, потому что поп. Скорее всего даже прав не лишат, сольют дело по-тихому.