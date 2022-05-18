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Тысячи курьеров на&nbsp;самокатах пойманы сотрудниками ГИБДД в&nbsp;Москве в выходные

Тысячи курьеров на самокатах пойманы сотрудниками ГИБДД в Москве в выходные

Автор:
18 мая 2022 09:08
Метки: ПДД   гибдд   транспорт   
435
1

Столичные гаишники с пятницы по воскресенье провели рейд на электросамокатчиков и отчитались о результатах.

Госавтоинспекция Москвы подвела итоги рейда по выявлению и пресечению нарушений среди пользователей так называемых средств индивидуальной мобильности. С прошлой пятницы по воскресенье гаишники сфокусировались на тех, кто ездит на велосипедах, самокатах, моноколесах и прочем подобном транспорте. При этом особое внимание инспекторов ДПС было уделено работникам служб доставки — по статистике именно они чаще всего, используя такие средства передвижения, становятся участниками ДТП.


За три дня со стороны работников служб доставки выявлено 3394 нарушений, а в отношении прочих лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, составлено 679 материалов, сообщает Госавтоинспекция Москвы.


Также выявлено 39 фактов управления устройствами слишком мощными аппаратами, без прав категории «М». Напомним, что такие права нужны на транспорт мощностью от 250 Вт до 4 кВт (от 0,34 до 5,44 л.с.).


Во всех таких случаях транспортные средства были задержаны и перемещены на  специализированные стоянки, а водители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ — «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». За это полагается штраф от 5000 до 15 000 рублей.


Вот какие нарушения со стороны велосипедистов и самокатчиков названы по итогам рейда самыми частыми:

  • пересечение пешеходного перехода на велосипеде, не спешившись;
  • пересечение проезжей части в неположенном месте;
  • передвижение по проезжей части в нарушение требований ПДД;
  • нахождение на проезжей части без цели её перехода;
  • нарушение правил движения по тротуарам.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ПДД   гибдд   транспорт   
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10  комментариев
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7k
SuperTroll Час назад
Наконец то! Эти питушары самокатные просто уже з@ебали! Причем и водителей и пешеходов!
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41
Lexx 2 минуты назад
Интересно, а как они определяют эти 250-4000Вт, когда на самокате это нигде не написано? Глаз-алмаз?
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10k
Мистер Фикс 13 минут назад
Хоть управу найдут. Беспредельщики
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70
The 20 минут назад
правильно ли я понимаю, если ездишь не нарушая то и остановить не имеют оснований т.к. проверка документов и ТС осуществляется ТОЛЬКО на стационарном посту?
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8k
СПКиНР 36 минут назад
Новая кормушка для ГИБДД открылась.
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19k
babuby 42 минуты назад
Хммм... Шуруповёрт на 12в может жрать и 30 ампер. То есть, если я к обычному велосипеду приделаю шуруповёрт, в итоге получится уже незаконный транспорт и для управления им нужны будут права категории "М"? Некоторые детские машинки с аккумуляторами, на которых детишки по площадям и паркам катаются с жужжанием, способны потреблять до 50 ампер! Сам замерял! И получается что катание на такой машинке, влечёт за собой езду без прав? И какова-же процедура получения прав категории "М" для трёх - шести летних детей?
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870
Darki 57 минут назад
Действительно хорошие новости,ума конечно у этих заднеприводных не прибавиться,но карман станет легче на 5-15к.
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8k
владимир Час назад
Вот прям классная новость с утреца!)))
Эти "Бессмертные" Уроды просто зае@али !!!
В прошлом году одна девица на электросамокате влетела мне в левое крыло, порвав бампер самокатом (я был на за рулём Майбаха, попал на 60Т ) и убежала!предварительно наорав на меня : ты человека чуть не убил! И т.д...
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