Тысячи курьеров на самокатах пойманы сотрудниками ГИБДД в Москве в выходные

Столичные гаишники с пятницы по воскресенье провели рейд на электросамокатчиков и отчитались о результатах.
Госавтоинспекция Москвы подвела итоги рейда по выявлению и пресечению нарушений среди пользователей так называемых средств индивидуальной мобильности. С прошлой пятницы по воскресенье гаишники сфокусировались на тех, кто ездит на велосипедах, самокатах, моноколесах и прочем подобном транспорте. При этом особое внимание инспекторов ДПС было уделено работникам служб доставки — по статистике именно они чаще всего, используя такие средства передвижения, становятся участниками ДТП.
За три дня со стороны работников служб доставки выявлено 3394 нарушений, а в отношении прочих лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, составлено 679 материалов, сообщает Госавтоинспекция Москвы.
Также выявлено 39 фактов управления устройствами слишком мощными аппаратами, без прав категории «М». Напомним, что такие права нужны на транспорт мощностью от 250 Вт до 4 кВт (от 0,34 до 5,44 л.с.).
Во всех таких случаях транспортные средства были задержаны и перемещены на специализированные стоянки, а водители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ — «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». За это полагается штраф от 5000 до 15 000 рублей.
Вот какие нарушения со стороны велосипедистов и самокатчиков названы по итогам рейда самыми частыми:
- пересечение пешеходного перехода на велосипеде, не спешившись;
- пересечение проезжей части в неположенном месте;
- передвижение по проезжей части в нарушение требований ПДД;
- нахождение на проезжей части без цели её перехода;
- нарушение правил движения по тротуарам.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Женщина припарковала Bentley на переходе и не осталась без наказания
- В Петербурге полицейские задержали кортеж с участием Rolls-Royce, но вскоре всех отпустили
- Сколько нужно человек, чтобы эвакуировать машину в Москве
- Новые правила сдачи водительских экзаменов вступят в силу с 1 сентября
- ГИБДД перестанет выдавать справки о ДТП и еще некоторые нововведения
Эти "Бессмертные" Уроды просто зае@али !!!
В прошлом году одна девица на электросамокате влетела мне в левое крыло, порвав бампер самокатом (я был на за рулём Майбаха, попал на 60Т ) и убежала!предварительно наорав на меня : ты человека чуть не убил! И т.д...
Так что молодцы! После прочтения мной написанного, считайте что вы отомстили "мудакам на великах"!