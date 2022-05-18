Тысячи курьеров на самокатах пойманы сотрудниками ГИБДД в Москве в выходные

Госавтоинспекция Москвы подвела итоги рейда по выявлению и пресечению нарушений среди пользователей так называемых средств индивидуальной мобильности. С прошлой пятницы по воскресенье гаишники сфокусировались на тех, кто ездит на велосипедах, самокатах, моноколесах и прочем подобном транспорте. При этом особое внимание инспекторов ДПС было уделено работникам служб доставки — по статистике именно они чаще всего, используя такие средства передвижения, становятся участниками ДТП.

За три дня со стороны работников служб доставки выявлено 3394 нарушений, а в отношении прочих лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, составлено 679 материалов, сообщает Госавтоинспекция Москвы.

Также выявлено 39 фактов управления устройствами слишком мощными аппаратами, без прав категории «М». Напомним, что такие права нужны на транспорт мощностью от 250 Вт до 4 кВт (от 0,34 до 5,44 л.с.).

Во всех таких случаях транспортные средства были задержаны и перемещены на специализированные стоянки, а водители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ — «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». За это полагается штраф от 5000 до 15 000 рублей.

Вот какие нарушения со стороны велосипедистов и самокатчиков названы по итогам рейда самыми частыми: