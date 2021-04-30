Очередную блогершу наказали за съемки ролика посреди проезжей части

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На днях в соцсетях разошлось видео, на котором дамочка идет по проспекту Сююмбике в Набережных Челнах. Идет прямо по средней полосе дороги и тянет за собой автомобиль BMW. А перед ней движется видеооператор с камерой. Видео этого безобразия переслали в ГИБДД.
Выяснилось, что это были съемки ролика местной клубной певицы Айгуль Саримовой, которая придумала себе псевдоним La Kos: под ним и поет, и постит в соцсетях. Когда героиня скандального видео посетила отдел ГИБДД, то рассказала об обстоятельствах инцидента. Участники съемок даже позаботились о безопасности: "Мы поставили сзади еще одну машину на "аварийках" и выставили треугольный знак. Эта машина стояла прямо перед светофором", - рассказывала на камеру Айгуль, уточняя, что при съемках не произошло ни одного ДТП и даже не собралась пробка.
Тем не менее, как сообщает ГИБДД Набережных Челнов, налицо нарушение ПДД: пешеход на проезжей части и создание помех в движении транспортных средств.
Тем не менее, как сообщает ГИБДД Набережных Челнов, налицо нарушение ПДД: пешеход на проезжей части и создание помех в движении транспортных средств.
Блогершу привлекли к административной ответственности по ст. 12.30 КоАП РФ. В итоге Саримовой выписали штраф - размером в одну тысячу рублей...
"Я творческий человек, я не могу по-другому. Мне сложно существовать в каких-либо рамках, я не приемлю ограничений", - признавалась Айгуль Саримова пару лет назад журналистам электронной газеты "Бизнес Online". Похоже, штрафы действительно не помогают вразумить креативных товарищей.
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