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Очередную блогершу наказали за съемки ролика посреди проезжей части

Очередную блогершу наказали за съемки ролика посреди проезжей части (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 12:50
Сообщество : Автомир
Метки: блогер   гибдд   клип   пдд   певица   татарстан   шоу бизнес   штраф   
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На днях в соцсетях разошлось видео, на котором дамочка идет по проспекту Сююмбике в Набережных Челнах. Идет прямо по средней полосе дороги и тянет за собой автомобиль BMW. А перед ней движется видеооператор с камерой. Видео этого безобразия переслали в ГИБДД.

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Метки: блогер   гибдд   клип   пдд   певица   татарстан   шоу бизнес   штраф   
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12  комментариев
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2k
Nyash 44 минуты назад
ваууу 1000 рублей штраф. Ну теперь она точно будет знать как нарушения нарушать. и другим не повадно будет.
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212
Fedor 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Serg2001 Полчаса назад
Интересно, она когда ссыт, крышку унитаза поднимает или тоже рассматривает это как ограничение её творческой натуры?... ) Ну пусть тогда уж улицу на красный свет переходит... Ей можно... )
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5k
ваня панкин Полчаса назад
блохерша-муёхерша... млядь, такое впечатление что их клонируют путем почкования... в колхоз, на уборку коровников, этих всех недобаб...
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10k
Енот Полиграфович ваня панкин 12 минут назад
ну да...они тебе уберут коровник! Плеваться потом будешь)))
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4k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
У сосок весеннее обострение.
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570
taxcop Полчаса назад
Женское творческое быдло, которой на всех наплевать
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7k
DumDum Полчаса назад
Я "творческий человек, я не могу по-другому. Мне сложно существовать в каких-либо рамках, я не приемлю ограничений"
Это вот всё можно было одним словом заменить...
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1k
JulZh DumDum 15 минут назад
е*анутая?
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7k
DumDum JulZh 12 минут назад
дык...
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2k
Генрих JulZh Минуту назад
Ох0евшая
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13k
Роман Полчаса назад
Я так понимаю, что блогерами сейчас называют любых придурков регулярно постящих в инете какую-нибудь хрень
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