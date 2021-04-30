Очередную блогершу наказали за съемки ролика посреди проезжей части

Выяснилось, что это были съемки ролика местной клубной певицы Айгуль Саримовой, которая придумала себе псевдоним La Kos: под ним и поет, и постит в соцсетях. Когда героиня скандального видео посетила отдел ГИБДД, то рассказала об обстоятельствах инцидента. Участники съемок даже позаботились о безопасности: "Мы поставили сзади еще одну машину на "аварийках" и выставили треугольный знак. Эта машина стояла прямо перед светофором", - рассказывала на камеру Айгуль, уточняя, что при съемках не произошло ни одного ДТП и даже не собралась пробка.



Тем не менее, как сообщает ГИБДД Набережных Челнов, налицо нарушение ПДД: пешеход на проезжей части и создание помех в движении транспортных средств.