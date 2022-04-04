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Toyota 4500GT: японская машина будущего класса GT 1989 года

Toyota 4500GT: японская машина будущего класса GT 1989 года (5 фото)

Автор:
04 апреля 2022 09:53
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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Сегодня Тойота ассоциируется в основном с экономичными гибридами или городскими малолитражками. Между тем еще в конце 1980-х японская фирма имела большие амбиции, и одним из примеров таких амбиций послужил концепт Toyota 4500GT — прототип роскошного купе, который должен был превзойти Porsche и Ferrari.
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Источник:

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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2  комментария
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1k
nikam 57 минут назад
судя по характеристикам подвески, кузова, двигателяможет дать фору и сейчас. дизайн можно сказать и сейчас актуальный. думаю если еще дополнительно применить и современные технические новации, так вообще будет супер.
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27k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
страшненькое нечто )
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