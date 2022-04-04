Toyota 4500GT: японская машина будущего класса GT 1989 года

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Сегодня Тойота ассоциируется в основном с экономичными гибридами или городскими малолитражками. Между тем еще в конце 1980-х японская фирма имела большие амбиции, и одним из примеров таких амбиций послужил концепт Toyota 4500GT — прототип роскошного купе, который должен был превзойти Porsche и Ferrari.
На рубеже 80-х и 90-х годов Тойота представляла собой мощную и весьма богатую автомобильную компанию. В 1989 году на очередном Токийском автосалоне фирма представила 10 концептуальных моделей среди которых: будущий раллийный хит — Toyota Celica GT-Four, уникальный среднемоторный минивэн Toyota Previa и «спорткар» Toyota Sera c дверями типа «крыло чайки». Рядом с предсерийными моделями были представлены автомобили, отражающие взгляд в будущее — Toyota RAV-Four, и огромное купе Toyota 4500GT. Первый прототип спустя годы переродился в RAV4, а вот 4500GT серийного воплощения так и не получил.
Для конца 1980-х концепция Toyota 4500GT выглядела революционной. Японская компания предлагала огромное (4365 мм в длину), четырехместное купе с хорошим оснащением и мощным двигателем V8 производительностью 295 л.с. Как заявлял автопроизводитель, при полной нагрузке, 4500GT мог спокойно разгонятся до 300 км/ч, что в то время считалось результатом нетривиальным. Конечно о перспективах серийного производства, а уж тем более о стоимости новинки не сообщалось, но учитывая какую ценовую политику японская компания вела в то время, вырисовывался не иллюзорный шанс появления на рынке быстрого, и относительно недорогого гранд турера.
Подстать мотору было шасси. Ходовая часть была представлена независимыми подвесками на двойных поперечных рычагах с регулируемыми амортизаторами. Задние колеса управляемые (4WS), тормоза всех колес дисковые с ABS. Крутящий момент от 6-ступенчатой механической КПП, которая для лучшей развесовки располагалась на задней оси, передавался на задние колеса.
Подстать мотору было шасси. Ходовая часть была представлена независимыми подвесками на двойных поперечных рычагах с регулируемыми амортизаторами. Задние колеса управляемые (4WS), тормоза всех колес дисковые с ABS. Крутящий момент от 6-ступенчатой механической КПП, которая для лучшей развесовки располагалась на задней оси, передавался на задние колеса.
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Выглядел автомобиль весьма своеобразно. Экстерьер был выполнен в округлом стиле с преобладанием гладких поверхностней и спокойных линий. Двухдверный кузов с вытянутым капотом имел хвостовое завершение в виде «куцей» кормы на которой располагались огромные прямоугольные фонари. В целом внешний вид Toyota 4500GT показался посетителям Токийског автосалона спорным и понравился далеко не всем.
Зато комфортными опциями он оснащен был изрядно. Помимо традиционного для японских автомобилей полного «элктропкаета» на 4500GT устанавливались самоочищающиеся зеркала, климат-контроль, светодиодные фары, круиз-контроль, неплохая аудосистема и спортивные сиденья с кожаной отделкой. Кроме того впервые в японской практике, тойотовцы придумали имитировать работу двигателя через аудиосистему, прибавляя «бас» по мере необходимости.
Зато комфортными опциями он оснащен был изрядно. Помимо традиционного для японских автомобилей полного «элктропкаета» на 4500GT устанавливались самоочищающиеся зеркала, климат-контроль, светодиодные фары, круиз-контроль, неплохая аудосистема и спортивные сиденья с кожаной отделкой. Кроме того впервые в японской практике, тойотовцы придумали имитировать работу двигателя через аудиосистему, прибавляя «бас» по мере необходимости.
Обтекаемая форма позволила добиться небывалого Cx = 0,29
Toyota 4500GT к производству никогда не планировался, а служил как носитель идей и перспективных технических решений. Наработки по автомобилю пригодились при создании Toyota Soarer третьего поколения, а 8-цилиндровый двигатель в дефорсированном до 245 л.с. исполнении получил серийное воплощение под обозначением 1UZ-FE.
Источник:
АНТИФИШКИ
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