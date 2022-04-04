Toyota 4500GT: японская машина будущего класса GT 1989 года

Для конца 1980-х концепция Toyota 4500GT выглядела революционной. Японская компания предлагала огромное (4365 мм в длину), четырехместное купе с хорошим оснащением и мощным двигателем V8 производительностью 295 л.с. Как заявлял автопроизводитель, при полной нагрузке, 4500GT мог спокойно разгонятся до 300 км/ч, что в то время считалось результатом нетривиальным. Конечно о перспективах серийного производства, а уж тем более о стоимости новинки не сообщалось, но учитывая какую ценовую политику японская компания вела в то время, вырисовывался не иллюзорный шанс появления на рынке быстрого, и относительно недорогого гранд турера.



Подстать мотору было шасси. Ходовая часть была представлена независимыми подвесками на двойных поперечных рычагах с регулируемыми амортизаторами. Задние колеса управляемые (4WS), тормоза всех колес дисковые с ABS. Крутящий момент от 6-ступенчатой механической КПП, которая для лучшей развесовки располагалась на задней оси, передавался на задние колеса.