Житель Индонезии "тюнингует" игрушечные машинки

Индонезийский мастер создает из игрушечных автомобилей произведения искусства. Парень занимается тюнингом миниатюрных машинок.
Познакомьтесь с индонезийским волшебником, который делает из игрушечных автомобилей произведения искусства быстрее, чем вы успеваете сказать «Форсаж». Этот кудесник микро-тюнинга годами оттачивал мастерство, доводя до совершенства каждый миниатюрный бампер и крошечный спойлер.
Каждая деталь его необычных работ кричит о любви к автомобилям и феноменальном терпении. Кажется, единственное, чего не хватает этим миниатюрным авто — крошечного Вина Дизеля за рулём, бормочущего что-то про семью.
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