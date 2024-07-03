FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 13180 постов • 866 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Житель Индонезии "тюнингует" игрушечные машинки

Житель Индонезии "тюнингует" игрушечные машинки

Автор:
03 июля 2024 07:15
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Индонезия   игрушка   машинка   подборка   тюнинг   
1083
1
1

Индонезийский мастер создает из игрушечных автомобилей произведения искусства. Парень занимается тюнингом миниатюрных машинок.

Познакомьтесь с индонезийским волшебником, который делает из игрушечных автомобилей произведения искусства быстрее, чем вы успеваете сказать «Форсаж». Этот кудесник микро-тюнинга годами оттачивал мастерство, доводя до совершенства каждый миниатюрный бампер и крошечный спойлер.

Каждая деталь его необычных работ кричит о любви к автомобилям и феноменальном терпении. Кажется, единственное, чего не хватает этим миниатюрным авто — крошечного Вина Дизеля за рулём, бормочущего что-то про семью.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   Индонезия   игрушка   машинка   подборка   тюнинг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3767 постов (3677 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

637008



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Уборщики Эвереста очищают гору от тел погибших альпинистов
Уборщики Эвереста очищают гору от тел погибших альпинистов
"Понагнали полиции": дрифт со стрельбой и массовые рейды в мечети и на рынках города: Астрахань - город контрастов
"Понагнали полиции": дрифт со стрельбой и массовые рейды в мечети и на рынках города:...
Деду Байдену давно пора на пенсию
Деду Байдену давно пора на пенсию
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересно#история#позитив#Ynews#интересное#улыбнуло#кот#Реакция
#в мире#животные#забавно#дети#фильм#собака#Москва#полиция#Еда#кошка
#люди#Юмор#Китай#кино#факты#новости#конфликт#Россия#истории#задержание
Деду Байдену давно пора на пенсию Деду Байдену давно пора на пенсию Колхозный тюнинг, который выдаёт идиотов на дороге Колхозный тюнинг, который выдаёт идиотов на дороге Настоящий зверь: Mercedes AMG GT 63S - 1350 лошадиных сил и 2.6 секунды до ста Настоящий зверь: Mercedes AMG GT 63S - 1350 лошадиных сил и 2.6 секунды до ста Jeep Gladiator скопированный с игрушки продали на благотворительность Jeep Gladiator скопированный с игрушки продали на благотворительность 14 раз, когда владельцы перестарались с декором авто 14 раз, когда владельцы перестарались с декором авто Фото в стиле "Тачку на прокачку" от любителей странного тюнинга Фото в стиле "Тачку на прокачку" от любителей странного тюнинга

На что жалуетесь?

Вернуться