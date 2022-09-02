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В Чебоксарском районе на трассе "Вятка" недалеко от базы отдыха "Заимка" водитель «Весты» совершал обгон и столкнулся с поворачивающей «четвёркой». Водитель «ГАЗели» попытался их объехать и завалился на бок.
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Метки: ВАЗ аварии авария дня авто авто аварии видео дтп обгон
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P.S. Жду "знатоков" ПДД, которые будут говорить про то, что надо смотреть в зеркала когда поворачиваешь.