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Авария дня. Серьезное ДТП на трассе в Чувашии

Авария дня. Серьезное ДТП на трассе в Чувашии

Автор:
02 сентября 2022 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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В Чебоксарском районе на трассе "Вятка" недалеко от базы отдыха "Заимка" водитель «Весты» совершал обгон и столкнулся с поворачивающей «четвёркой». Водитель «ГАЗели» попытался их объехать и завалился на бок.
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Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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7  комментариев
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3k
Илья 3 часа назад
Да там у них своя атмосфера, я как минимум 4х долбачей еще насчитал, которые так же обгоняли. Жалко не краз поворачивал.
P.S. Жду "знатоков" ПДД, которые будут говорить про то, что надо смотреть в зеркала когда поворачиваешь.
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1k
Duke_kir 3 минуты назад
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23k
Matrosskin 3 часа назад
Чувак впереди автора красава - вот что значит смотреть и в перёд и по сторонам : и до жигуля оттормозился, и зеркала проконтролировал - от Газельки увернулся. При этом не вылетел с дороги. Ну и сам автор тоже не плох - простое соблюдение дистанции, скорости и правил обгона - и ты автор видео, а не участник ДТП. Остальные - Шумахеры местного разлива, отобрать права на всегда.
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4k
Дмитрий ! 3 часа назад
Пострадали водитель "четверки"...он ещё жив остался?
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