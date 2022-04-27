Мадонна продает великолепный особняк с футуристичным гаражом на пять автомобилей

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Всего через год после покупки особняка в Лос-Анджелесе Мадонна снова выставляет его на продажу. Сможет ли знаменитая певица "наварить" почти 7 миллионов долларов?
В пригороде Лос-Анджелеса выставили на продажу роскошный особняк, принадлежащий Мадонне. Помимо огромной территории поместья, которое включает в себя три отдельно стоящих дома общей площадью 1244 квадратных метра, открытую баскетбольную площадку и собственный фитнес-клуб, знаменитая поп-певица владеет уникальным гаражом на пять автомобилей.
Первым владельцем роскошного поместья был американский хип-хоп исполнитель The Weekend. По его заказу дизайнеры спроектировали эксклюзивный гараж, который одновременно является выставочной площадкой для пяти автомобилей. Пространство оборудовано стеклянным полом с подсветкой, цвет которой можно менять по желанию. Кроме того, для каждого транспортного средства предусмотрены отдельные прозрачные ворота.
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На территории поместья расположены три дома с девятью спальнями, 11 ванными комнатами, а также бар, фитнес-центр и домашний кинотеатр. Кроме того, в распоряжении Мадонны есть собственный винный погреб, баскетбольная площадка и еще одна открытая парковка.
Американская певица приобрела фешенебельный жилой комплекс около года назад за 19,3 миллиона долларов (примерно 1,4 миллиарда рублей по текущему курсу). Сейчас же за свое поместье Мадонна планирует выручить 25 995 000 долларов (около 1,9 миллиарда рублей).
Источник:
АНТИФИШКИ
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