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Мадонна продает великолепный особняк с футуристичным гаражом на пять автомобилей

Мадонна продает великолепный особняк с футуристичным гаражом на пять автомобилей

Автор:
27 апреля 2022 14:54
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   вилла   гараж   мадонна   недвижимость   особняк   шоу бизнес   
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Всего через год после покупки особняка в Лос-Анджелесе Мадонна снова выставляет его на продажу. Сможет ли знаменитая певица "наварить" почти 7 миллионов долларов?
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Источник:

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Метки: авто   автомир   вилла   гараж   мадонна   недвижимость   особняк   шоу бизнес   
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6  комментариев
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7k
перевозчик 3 часа назад
зачем стеклянный пол в гараже? вот ямы нет это минус... хотя погреб с бухлишком его компенсирует
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10k
Касьян Пуздой Час назад
пфф.. это бывший дом моего садовника.
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1k
sava 2 часа назад
Блин. Брать? Не брать ?
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249
Легендарный В-ий 2 часа назад
чета морда то грустная у старушки. к земле уж пора готовиться, а она хатами спекулируеть. капитализьм - зло
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