Мадонна продает великолепный особняк с футуристичным гаражом на пять автомобилей

Первым владельцем роскошного поместья был американский хип-хоп исполнитель The Weekend. По его заказу дизайнеры спроектировали эксклюзивный гараж, который одновременно является выставочной площадкой для пяти автомобилей. Пространство оборудовано стеклянным полом с подсветкой, цвет которой можно менять по желанию. Кроме того, для каждого транспортного средства предусмотрены отдельные прозрачные ворота.