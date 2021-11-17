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Кто-то установил двигатель V10 от Viper в Jeep Wrangler, и недавно его продали на аукционе

Кто-то установил двигатель V10 от Viper в Jeep Wrangler, и недавно его продали на аукционе (13 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 13:55
Сообщество : Автомир
Метки: Dodge Viper   Jeep   Jeep Wrangler   Wrangler   авто   автомир   автомобили   свап   тюнинг   
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До появления Hellcat 8,3-литровый V-10 Dodge Viper был лучшим мотором от Mopar. Кто-то решил установить один из этих двигателей в Jeep Wrangler 2005 года выпуска, и недавно внедорожник выставляли на аукцион через Hemmings.

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Метки: Dodge Viper   Jeep   Jeep Wrangler   Wrangler   авто   автомир   автомобили   свап   тюнинг   
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1  комментарий
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Sam 2 часа назад
а наши пацаны в гаражах в бэху реактивный двигатель воткнули
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