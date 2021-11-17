Кто-то установил двигатель V10 от Viper в Jeep Wrangler, и недавно его продали на аукционе

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До появления Hellcat 8,3-литровый V-10 Dodge Viper был лучшим мотором от Mopar. Кто-то решил установить один из этих двигателей в Jeep Wrangler 2005 года выпуска, и недавно внедорожник выставляли на аукцион через Hemmings.
Безумный Jeep Wrangler с мотором V10 от Dodge Viper продали на аукционе Hemmings. За 16-летний внедорожник с монструозной силовой установкой, кастомной раздаткой, доработанной ходовой частью, изменённым салоном и пробегом 32,3 тысячи миль (52 тысячи километров) удалось выручить 47 250 долларов (3,45 миллиона рублей). Сравнимо в США стоит абсолютно новый Jeep Wrangler Rubicon с атмосферным V6 и максимальным набором опций.
Аукционный дом назвал необычный автомобиль Wrangler SRT-10, и, с учётом степени вмешательства в конструкцию, собственное имя оправдано. Чтобы разместить внутри гигантский мотор V10, пришлось разработать нестандартный капот, а место штатной коробки передач занял выносливый 4-скоростной «автомат» 48RE.
Раздаточную коробку изготовили на заказ, валы, шарнирные соединения и мосты тоже нестандартные, поменялись рычаги подвески, а 20-дюймовый лифт достигнут и за счёт нештатной ходовой части, и за счёт установки огромных колёс. Тормозные механизмы заменены на более производительные, а на суппорты нанесена надпись Viper.
Что касается салона, то внутри появились чехлы с надписью Viper, задний диван демонтирован, установлена новая аудиосистема и камера заднего вида, но в остальном интерьер напоминает о почтенном возрасте исходного внедорожника.
Довольно высокая цена переделанного Wrangler SRT-10 отчасти объясняется тем, что доработки производили профессионалы из ателье Burnsville Auto Body and Off-Road, причём на кастомизацию владелец потратил более 40 тысяч долларов.
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