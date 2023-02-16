FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10823 поста • 817 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Рулевое колесо новой Tesla отвалилось во время езды по трассе через неделю после покупки

Рулевое колесо новой Tesla отвалилось во время езды по трассе через неделю после покупки

Автор:
16 февраля 2023 11:01
Сообщество : Автомир
Метки: Model Y   Tesla   Tesla Model Y   авто   автомир   автомобили   курьез   поломка   
585
4
Стоимость Tesla Model Y 2023 года в США составляет 52 990 долларов. Семиместный автомобиль может проехать 330 миль (более 500 км) на одном заряде аккумулятора. Тем не менее, полностью электрический компактный внедорожник не приносит никакой пользы репутации Tesla. Популярная компания столкнулась с множеством проблем из-за плохого качества сборки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Model Y   Tesla   Tesla Model Y   авто   автомир   автомобили   курьез   поломка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
babuby 2 часа назад
Отозвать автомобиль или партию автомобилей из-за недоработок, ... Заменить на новый,.....
Вот тупые! Учились-бы у УАЗа! Там делают так, что ни отзывов партии, ни замены автомобиля, ни гарантийных случаев!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов Час назад
Ведро с гайками. Не, не возьму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Час назад
Дендрофекальный принцип конструирования.
Руль крепится на пластик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей Час назад
У Уазиков рулевой вал так дела,70 годы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
zaMKADpride

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

341519



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве мигрантка напала на сотрудника полиции из-за просьбы снять платок
В Москве мигрантка напала на сотрудника полиции из-за просьбы снять платок
"На диалог с оборотнями я не готова": певица Слава ответила Собчак, предложившей ей побеседовать о политике
"На диалог с оборотнями я не готова": певица Слава ответила Собчак, предложившей ей...
Набирающие популярность в сообществах
«Ножки Буша»: что скрывали американцы под видом «гуманитарной помощи» России
«Ножки Буша»: что скрывали американцы под видом «гуманитарной помощи» России
Из красавиц в посмешище. 6 российских актрис, потерявших былую красоту из-за пластики
Из красавиц в посмешище. 6 российских актрис, потерявших былую красоту из-за пластики
Redkey P7 Plus - обзор беспроводного вертикального пылесоса со станцией самоочистки
Redkey P7 Plus - обзор беспроводного вертикального пылесоса со станцией самоочистки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Неожиданный поворот

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#люди#Питомцы#автомобили#забавно#наука#милота#шоу бизнес
#Юмор#Прикол#позитив#подборка#автомир#США#картинки#улыбнуло#Приколы#удивительно
#животные#в мире#факты#история#познавательно#домашние животные#Китай#кошки#соцсети#собака
Пост для тех, кто так и не выполнил свое новогоднее обещание заняться спортом Пост для тех, кто так и не выполнил свое новогоднее обещание заняться спортом В Набережных Челнах зарядная станция вывела из строя электромобиль Tesla В Набережных Челнах зарядная станция вывела из строя электромобиль Tesla Электромобиль Tesla Model 3 превратили в танк на огромных гусеницах Электромобиль Tesla Model 3 превратили в танк на огромных гусеницах Умелец превратил Tesla Model S в своеобразный гибридный автомобиль и проехал на нём 2900 километров Умелец превратил Tesla Model S в своеобразный гибридный автомобиль и проехал на нём 2900 километров Человек, убивший Chevrolet Corvair, обрушился с критикой на автопилот Tesla Человек, убивший Chevrolet Corvair, обрушился с критикой на автопилот Tesla Швейцарская страховая компания приносит извинения за инсценировку возгорания Tesla во время постановочного краш-теста Швейцарская страховая компания приносит извинения за инсценировку возгорания Tesla во время...

На что жалуетесь?

Вернуться