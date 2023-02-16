Рулевое колесо новой Tesla отвалилось во время езды по трассе через неделю после покупки

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Стоимость Tesla Model Y 2023 года в США составляет 52 990 долларов. Семиместный автомобиль может проехать 330 миль (более 500 км) на одном заряде аккумулятора. Тем не менее, полностью электрический компактный внедорожник не приносит никакой пользы репутации Tesla. Популярная компания столкнулась с множеством проблем из-за плохого качества сборки.
В конце января у владельца Tesla Model Y Прерака Пателя отвалился руль прямо во время езды по трассе. В результате недолгих разбирательств с производителем он сумел получить новую машину.
Инцидент произошёл 30 января. Водитель в этот момент ехал по магистрали со своей семьёй. Ему удалось безопасно остановиться на обочине. При этом новый автомобиль — кроссовер Model Y — он забрал у дилера всего за шесть дней до этого.
Инцидент произошёл 30 января. Водитель в этот момент ехал по магистрали со своей семьёй. Ему удалось безопасно остановиться на обочине. При этом новый автомобиль — кроссовер Model Y — он забрал у дилера всего за шесть дней до этого.
Изначально дилер не признал случай гарантийным и выставил счёт на сотню долларов. Однако после того, как Патель обратился в соцсетях к Илону Маску, плату отменили. Владельца это не удовлетворило, и он устроил среди своих подписчиков опрос на тему, что ему делать с машиной.
Вариант «Оставить после ремонта и ездить с уверенностью» набрал меньшинство голосов. Подавляющая часть, 83 процента, проголосовали за то, что нужно требовать замену электромобиля на новый. И в Tesla согласились на это. Правда, пока непонятно, когда будет доставлена Model Y на замену.
Вариант «Оставить после ремонта и ездить с уверенностью» набрал меньшинство голосов. Подавляющая часть, 83 процента, проголосовали за то, что нужно требовать замену электромобиля на новый. И в Tesla согласились на это. Правда, пока непонятно, когда будет доставлена Model Y на замену.
Есть ещё один момент, который не устраивает потерпевшую сторону. Tesla называет замену электромобиля «жестом доброй воли». Наличие системного дефекта компания не признаёт и никаких отзывных кампаний не объявляет.
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