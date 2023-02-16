Рулевое колесо новой Tesla отвалилось во время езды по трассе через неделю после покупки

Изначально дилер не признал случай гарантийным и выставил счёт на сотню долларов. Однако после того, как Патель обратился в соцсетях к Илону Маску, плату отменили. Владельца это не удовлетворило, и он устроил среди своих подписчиков опрос на тему, что ему делать с машиной.



Вариант «Оставить после ремонта и ездить с уверенностью» набрал меньшинство голосов. Подавляющая часть, 83 процента, проголосовали за то, что нужно требовать замену электромобиля на новый. И в Tesla согласились на это. Правда, пока непонятно, когда будет доставлена Model Y на замену.