Jeep Wrangler 1987 года со сверхмалым пробегом выглядит очень круто

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Сегодня шансов найти хорошего и недорогого Jeep Wrangler, очень мало. Фирма Garage Kept Motors решила выставить на продажу идеальную трёхдверную версию Jeep Wrangler, выпущенную в 1987.
Этот Jeep Wrangler, выпущенный в 1987 году оценен в 42,9 тысячи долларов (больше 3 000 000 руб.). При том, что начальная стоимость новой трёхдверной модели Wrangler в Соединённых Штатах составляет 29,07 тыс. долл. (2 095 000 руб.). Такая высокая цена связана с состоянием транспортного средства.
Данный экземпляр смог преодолеть за весь период своего существования 4 400 км. Благодаря этому автомобиль может похвастаться хорошим состоянием. ЛКП вместе с хромированными деталями не имеют повреждений и износа. То же самое касается мягкого верха. В салоне тоже не наблюдается следов пользования и выцветания.
Jeep Wrangler имеет 4,2-литровый шестицилиндровый двигатель и пятиступенчатую механическую КПП. Авто комплектуется 15-дюймовыми колёсными дисками, кассетной магнитолой и необычным щитком-дефлектором на капоте. Машина полностью в оригинальной комплектации.
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