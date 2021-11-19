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Jeep Wrangler 1987 года со сверхмалым пробегом выглядит очень круто

Jeep Wrangler 1987 года со сверхмалым пробегом выглядит очень круто (27 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 09:07
Сообщество : Автомир
Метки: Jeep   Jeep Wrangler   Wrangler   авто   автомир   автомобили   внедорожник   найдено на ebay   
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Сегодня шансов найти хорошего и недорогого Jeep Wrangler, очень мало. Фирма Garage Kept Motors решила выставить на продажу идеальную трёхдверную версию Jeep Wrangler, выпущенную в 1987.

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Метки: Jeep   Jeep Wrangler   Wrangler   авто   автомир   автомобили   внедорожник   найдено на ebay   
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