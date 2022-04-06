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Столкновение на перекрёстке в Коми: пострадали два человека

Столкновение на перекрёстке в Коми: пострадали два человека (4 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2022 13:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
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На перекрёстке проспектов Космонавтов и Ленина в Ухте столкнулись BMW и Great Wall. Травмы получили оба водителя.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
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1  комментарий
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Петр 2 минуты назад
Это парадоксально, но "великая стена" виновата в ДТП, а не "Баварец".
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Олег

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