Столкновение на перекрёстке в Коми: пострадали два человека

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На перекрёстке проспектов Космонавтов и Ленина в Ухте столкнулись BMW и Great Wall. Травмы получили оба водителя.
24-летний парень на BMW ехал на желтый сигнал светофора и столкнулся с поворачивающим Great Wall под управлением 29-летнего мужчины.
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Водители получили ушибы, не госпитализированы.
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АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп
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