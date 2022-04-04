1384
2
1
В Азовском районе Омской области 67-летний водитель легкового автомобиля Renault попытался развернуться и угодил под фуру Scania.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. Под Новороссийском зерновоз снёс больше десяти автомобилей
- Авария дня. "Гонщица" на Hyundai Getz погубила свою подругу в Екатеринбурге
- Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Ленинградской области
- Авария дня. В Нижегородской области пассажир ВАЗа погиб в ДТП
- Авария дня. В Кирове в ДТП с автобусом погибли две молодые девушки
15
Понравилось15
Новости партнёров
2. Уходить в сторону от препятствия, а не на препятствие -- логично и естественно.
3. Нормальный человек, все же увидев фуру -- остановится, и как раз на полосе фуры. И тогда попытка фуровода объехать его слева удалась бы или была бы не столь печальна.
Так что в этой ситуации ни в коем случае нельзя винить фуровода.
Нужно было тормозить в своей полосе, так бы только жопу оторвал и в любом случае был бы прав, а сейчас себя будет винить что не угадал манёвр и не смог разъехаться с суицидником.
Смотреть надо внимательнее
Меня тут недавно закидали минусами, когда в точно такой же ситуации я писал, что надо было ехать прямо, а не отруливать.
Ну суть не в этом.
Факт остается фактом.
Формально столкновение не на встречной полосе.
Формально убил деда.
Фактическая вина только самого деда и никого более