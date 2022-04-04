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Авария дня. Смертельный разворот на трассе под Омском

Авария дня. Смертельный разворот на трассе под Омском (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2022 10:51
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пожилой водитель   смертельное дтп   
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В Азовском районе Омской области 67-летний водитель легкового автомобиля Renault попытался развернуться и угодил под фуру Scania.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пожилой водитель   смертельное дтп   
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17  комментариев
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7k
Bartello 3 часа назад
А ведь если бы фуровод продолжал в полосе движение - максимум деду бампер оторвал бы. На момент столкновения дедок полосу то пересёк (почти)
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0
Дохлый Мурзик 16 минут назад
хорошо этот старый пень под фуру вылез,а не под легковуху с детьми.
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756
Виктор Полчаса назад
Про деда молчу... Но фура-то прям как выцеливала его, чтоб не промахнуться ((
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1k
Paguo 42 минуты назад
Два дебила: один разворачивается хз где, другой (фуровод) - лезет на встречку (уйди он по разметке - наверняка максимум по .опе стукнул бы)
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1k
Дмитрий 43 минуты назад
Не понимаю, как дед с таким отношением к собственной безопасности дожил до 67 лет. Водитель фуры принял неверное решение в экстренной ситуации и ему за это придется отвечать, но дет сам определил свою судьбу этим бестолковым разворотом.
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27k
lem02 50 минут назад
Глупо все. Впереди разворот, карман в разметке, дорога полупустая. Зачем?
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14k
Вася 2 часа назад
дед "расчитал" что проскочит траекторию грузовоза, но не подумал, что тот может влево попереть
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18k
Александр 2 часа назад
"У меня хер проскочишь!"

Нужно было тормозить в своей полосе, так бы только жопу оторвал и в любом случае был бы прав, а сейчас себя будет винить что не угадал манёвр и не смог разъехаться с суицидником.
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Ай мудак !!! Какой же мудак !!! Ну теперь ответит за свою тупость и сядет за убийство деда. Деду конечно можно приписать опасное вождение, которое штрафуется в размере 1,5 тыс руб со скидкой, еще и за разметку. Тысячу раз обговаривали - тормози и все. Все маневры ТОЛЬКО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК , И РАЗУМЕЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Какого хрена он деда убил на встречке? Тормозил бы - разминулись без касания, ну максимум бампер пострадал. Куда ты рулишь и маневрируешь при опасности, если не мозгов ни навыков? Учись мысленно, приучай себя не паниковать и только прямо тормозить, тренируйся мысленно каждый день, через пару недель автоматом будешь реагировать. А этот мудила - ответит.
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−43
Thomsen 2 часа назад
Бл*дь, в десяти метрах левая полоса для поворота-разворота, на кой хер дедуле приспичило именно в этом месте? Очередь за сахаром подходила?
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