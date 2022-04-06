Меломан в капюшоне выжил после наезда электрички под Новосибирском

772
1
1
В Ленинском районе электричка сбила мужчину, который переходил железную дорогу в наушниках. 29-летний новосибирец чудом остался жив.
"Пострадавший жив, здоров. Отряхнулся и пошел. Дата на регистраторе выставлена не правильная, как и время. Будьте внимательны и снимайте наушники!", - написал автор видео.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Позже выяснилось, что пострадавший получил травмы головы и ноги, ему все же потребовалась помощь медиков.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. В ДТП с поездом на Алтае погибли дети
- Tesla Model S упала со скалы в Пуэрто-Рико и превратилась в металлолом, а водитель получил лишь пару царапин
- В Подмосковье таксист выехал наперерез движущемуся поезду
- «Сбежавший» прицеп грузовика скатился вниз по улице и разрушил магазин в Бразилии
- Авария дня. В Череповце внедорожник пробил ограждение и едва не рухнул с моста
Метки: авто везение жд переезд пешеход повезло поезд электричка
23
Понравилось23
Новости партнёров
Давить не передавить!