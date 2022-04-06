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Главная > Авто 
Меломан в капюшоне выжил после наезда электрички под Новосибирском

Меломан в капюшоне выжил после наезда электрички под Новосибирском (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2022 12:48
Метки: авто   везение   жд переезд   пешеход   повезло   поезд   электричка   
772
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В Ленинском районе электричка сбила мужчину, который переходил железную дорогу в наушниках. 29-летний новосибирец чудом остался жив.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   везение   жд переезд   пешеход   повезло   поезд   электричка   
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16  комментариев
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35k
Нанук Паналык Час назад
Так там этих баранов - стада!
Давить не передавить!
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sn2009 2 минуты назад
Интересно, столько народу идёт при закрытом шлагбауме.
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1k
Дрочер Полоумный 3 минуты назад
Это что и как должно е.б.а.ш.и.т.ь в наушниках чтобы не слышать гудок электрички?
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27k
lem02 4 минуты назад
Самый безопасный переход на земле.
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2k
Григорий Водениктов 6 минут назад
надо ему анальный сабвуфер подарить.
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1k
Артур 8 минут назад
А с каких пор дураков стали называть меломанами?
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6k
Invertor 16 минут назад
Несколько лет назад такой же "меломан" шел по ВПП на ДОСААФовском аэродроме, кстати тоже под Новосибирском. Тому повезло меньше. Остался без головы.
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6k
Алексей 17 минут назад
Не меломан, а музыкальная проститутка.
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2k
Яков 21 минуту назад
Учитесь, пока есть чужой опыт.
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353
HalloFreeSpace 41 минуту назад
Я конечно его не оправдываю, но офигенный там переход ...
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
Засудят мсшиниста за езду по тратуару.
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9k
Бритва Час назад
а в наушниках у него звучало "встал и пошел, встал и пошел"
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1k
pinbalist Час назад
Ещё бы немного - и герой АДока был бы
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2k
lekha-fil Час назад
А на кой регик свернул?
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13k
Александр Час назад
Был бы мозг, то повредил бы, а так только кость в голове пострадала
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