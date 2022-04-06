Меломан в капюшоне выжил после наезда электрички под Новосибирском

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Авария дня. В Череповце внедорожник пробил ограждение и едва не рухнул с моста

В Подмосковье таксист выехал наперерез движущемуся поезду

Авария дня. В ДТП с поездом на Алтае погибли дети

«Сбежавший» прицеп грузовика скатился вниз по улице и разрушил магазин в Бразилии

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