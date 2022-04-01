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В Мурманске водитель сбил женщину, которая не успела перейти дорогу на «зелёный»

В Мурманске водитель сбил женщину, которая не успела перейти дорогу на «зелёный» (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2022 13:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Женщина спешила перебежать дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но один из водителей, ехавший по правой полосе, решил не тормозить перед светофором.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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3  комментария
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14k
Габит Калыков 59 минут назад
Справа от рега - съезд на остановку, нарушитель хотел всех обогнать разом. Ну и нажил приключения себе на задницу.
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1k
Леший 8 минут назад
у моей знакомой так обоих родителей сразу угробили....
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44k
dima423 2 часа назад
Я так понял зеленый для авто уже загорелся... так что сама виновата, нехера ломиться не глядя, если уж заканчиваешь переход, то иди спокойно и внимательно смотри по сторонам, повезло легко отделалась)
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