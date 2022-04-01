В Мурманске водитель сбил женщину, которая не успела перейти дорогу на «зелёный»

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Женщина спешила перебежать дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но один из водителей, ехавший по правой полосе, решил не тормозить перед светофором.
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АНТИФИШКИ
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