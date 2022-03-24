FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Автомир 9332 поста • 761 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Жизнь и трагическая смерть Жана Бугатти — старшего сына Этторе Бугатти, который создал настоящие иконы автомобилестроения

Жизнь и трагическая смерть Жана Бугатти — старшего сына Этторе Бугатти, который создал настоящие иконы автомобилестроения (4 фото)

Автор:
24 марта 2022 10:02
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Жан Бугатти   авто   автоистория   автомир   автомобили   
780
4
Перевод статьи издания ClassicCars за авторством журналиста Ларри Эдсалла. Почитайте, будет интересно! Старший сын Этторе спроектировал одни из самых красивых и важных автомобилей в мире.
Заметка автора: 15 января исполнилось 113 лет со дня рождения сына Этторе Бугатти, Жана, и мы воспользовались этим как предлогом, чтобы поделиться историческими фотографиями автомобилей, которые младший Бугатти создал, прежде чем погибнуть во время испытаний одного из них.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Bugatti   Жан Бугатти   авто   автоистория   автомир   автомобили   
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Dorell Час назад
Ну вот, мне уже 33, а я ещё ничего не изобрёл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Новые цены на транспорт: что сколько будет стоить (4 фото) Новые цены на транспорт: что сколько будет стоить (4 фото) Уникальный гиперкар Bugatti Grand Sport Vitesse L'Or Blanc ищет нового владельца Уникальный гиперкар Bugatti Grand Sport Vitesse L'Or Blanc ищет нового владельца Bugatti EB110 GT превосходит ожидания, суперкар продан на аукционе больше чем за 2 миллиона долларов Bugatti EB110 GT превосходит ожидания, суперкар продан на аукционе больше чем за 2 миллиона долларов Редкий и легендарный автомобиль Bugatti EB110 GT 1996 года Редкий и легендарный автомобиль Bugatti EB110 GT 1996 года Самый белоснежный в мире Bugatti знаменитого рэпера ищет нового владельца Самый белоснежный в мире Bugatti знаменитого рэпера ищет нового владельца Прототип Bugatti EB110 был продан с молотка больше чем за 2 миллиона долларов Прототип Bugatti EB110 был продан с молотка больше чем за 2 миллиона долларов
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

346125



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Покажи, насколько ты крут": кавказец решил покрасоваться перед девушками и пожалел об этом
1
89
"Покажи, насколько ты крут": кавказец решил покрасоваться перед девушками и пожалел об...
И тут почернело в глазах: подборка жесточайшего юмора с пылу с жару
1
59
И тут почернело в глазах: подборка жесточайшего юмора с пылу с жару
Набирающие популярность в сообществах
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 18 марта
1
6
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 18 марта
Какого цвета теннисный мячик?
2
38
Какого цвета теннисный мячик?
Новые цены на транспорт: что сколько будет стоить (4 фото)
Новые цены на транспорт: что сколько будет стоить (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хмельные истины
1
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
8
45

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#история#факты#дтп#в мире#автомир#аварии#драка#авто аварии
#фото#Ватермарк#интересное#СССР#собака#автомобили#Ynews#дети#Приколы#фейл
#прикол#интересно#люди#подборка#Россия#забавно#Разное#Жизнь#США#кот

На что жалуетесь?

Вернуться