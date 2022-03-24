Жизнь и трагическая смерть Жана Бугатти — старшего сына Этторе Бугатти, который создал настоящие иконы автомобилестроения

Помимо передовых технологий в области машиностроения, Жана увлекал дизайн автомобилей. Благодаря своему исключительному видению форм и эстетики, он создал неподвластные времени силуэты, которые будут влиять на отрасль в последующие десятилетия.



Когда ему был всего 21 год, он разработал дизайн первых автомобилей Bugatti. В 1926 году Этторе Бугатти представил публике Type 41 Royale — самый мощный, большой и роскошный автомобиль в мире, выделявшийся небывалой производительностью и роскошным интерьером.



Два года спустя Жан Бугатти выпустил 6-метровый Type 41 Royale Roadster Esders. Двухместный кабриолет для производителя одежды Армана Эсдерса до сих пор впечатляет своей уникальной элегантностью. Поскольку Арманд Эсдерс планировал ездить на своём автомобиле исключительно в дневное время, решено было оставить Roadster без обеих фар — что, конечно же, прибавило ему элегантности. Модификации Type 46, Type 55 и Aerolithe также вышли из-под мастерского пера Жана Бугатти.



Самым знаменитым творением Жана Бугатти стал выпущенный в 1936 году Type 57 SC Atlantic — прильнувшее почти вплотную к дороге купе с плавными линиями кузова и приклёпанным плавником. Суперкар воплощает в себе три столпа Bugatti — скорость, роскошь и элегантность — с особым вниманием к эстетике.



Сегодня модель считается одним из самых эксклюзивных и ценных спортивных купе в мире. Было построено всего четыре экземпляра Atlantic, и лишь два из них сохранились в первозданном виде до наших дней.