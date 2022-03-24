Жизнь и трагическая смерть Жана Бугатти — старшего сына Этторе Бугатти, который создал настоящие иконы автомобилестроения

780
4
Перевод статьи издания ClassicCars за авторством журналиста Ларри Эдсалла. Почитайте, будет интересно! Старший сын Этторе спроектировал одни из самых красивых и важных автомобилей в мире.
Заметка автора: 15 января исполнилось 113 лет со дня рождения сына Этторе Бугатти, Жана, и мы воспользовались этим как предлогом, чтобы поделиться историческими фотографиями автомобилей, которые младший Бугатти создал, прежде чем погибнуть во время испытаний одного из них.
Заметка автора: 15 января исполнилось 113 лет со дня рождения сына Этторе Бугатти, Жана, и мы воспользовались этим как предлогом, чтобы поделиться историческими фотографиями автомобилей, которые младший Бугатти создал, прежде чем погибнуть во время испытаний одного из них.
Жан Бугатти позирует с одной из созданных им машин
Безукоризненный силуэт в сочетании с чистой элегантностью. Bugatti Type 57 SC Atlantic был сконструирован в 1936 году и спустя многие десятилетия стал одним из самых знаковых автомобилей за всю историю. Его создал Жан Бугатти, старший сын основателя марки Этторе Бугатти.
Жан Бугатти родился 15 января 1909 года в немецком Кёльне. Его полное имя — Джаноберто Карло Рембрандт Этторе Бугатти — восходит к итальянским корням его отца Этторе; позже отсюда возникнет французское прозвище Жан. Этторе на момент рождения Жана работал начальником производственного отдела кёльнской газомоторной компании Deutz AG.
Жан Бугатти родился 15 января 1909 года в немецком Кёльне. Его полное имя — Джаноберто Карло Рембрандт Этторе Бугатти — восходит к итальянским корням его отца Этторе; позже отсюда возникнет французское прозвище Жан. Этторе на момент рождения Жана работал начальником производственного отдела кёльнской газомоторной компании Deutz AG.
Bugatti Royale Roadster
Страсть Жана к автомобилям проявилась ещё в детстве. Когда Этторе впервые открыл собственный завод в Мольсхайме в 1910 году, Жан проводил большую часть свободного времени в мастерской и производственных помещениях молодой и креативной компании. В подростковом возрасте его талант расцвёл благодаря навыкам и опыту, полученным в Мольсхайме.
Начиная с конца 1920-х, совместные усилия Жана и Этторе Бугатти сделали компанию одной и самых известных в автомобильной промышленности. Затем, в 1936-м, 27-летнему Жану вручили ключи от компании его отца, чтобы он повёл Bugatti в светлое будущее.
Начиная с конца 1920-х, совместные усилия Жана и Этторе Бугатти сделали компанию одной и самых известных в автомобильной промышленности. Затем, в 1936-м, 27-летнему Жану вручили ключи от компании его отца, чтобы он повёл Bugatti в светлое будущее.
Bugatti 57 SC Atlantic
Помимо передовых технологий в области машиностроения, Жана увлекал дизайн автомобилей. Благодаря своему исключительному видению форм и эстетики, он создал неподвластные времени силуэты, которые будут влиять на отрасль в последующие десятилетия.
Когда ему был всего 21 год, он разработал дизайн первых автомобилей Bugatti. В 1926 году Этторе Бугатти представил публике Type 41 Royale — самый мощный, большой и роскошный автомобиль в мире, выделявшийся небывалой производительностью и роскошным интерьером.
Два года спустя Жан Бугатти выпустил 6-метровый Type 41 Royale Roadster Esders. Двухместный кабриолет для производителя одежды Армана Эсдерса до сих пор впечатляет своей уникальной элегантностью. Поскольку Арманд Эсдерс планировал ездить на своём автомобиле исключительно в дневное время, решено было оставить Roadster без обеих фар — что, конечно же, прибавило ему элегантности. Модификации Type 46, Type 55 и Aerolithe также вышли из-под мастерского пера Жана Бугатти.
Самым знаменитым творением Жана Бугатти стал выпущенный в 1936 году Type 57 SC Atlantic — прильнувшее почти вплотную к дороге купе с плавными линиями кузова и приклёпанным плавником. Суперкар воплощает в себе три столпа Bugatti — скорость, роскошь и элегантность — с особым вниманием к эстетике.
Сегодня модель считается одним из самых эксклюзивных и ценных спортивных купе в мире. Было построено всего четыре экземпляра Atlantic, и лишь два из них сохранились в первозданном виде до наших дней.
Когда ему был всего 21 год, он разработал дизайн первых автомобилей Bugatti. В 1926 году Этторе Бугатти представил публике Type 41 Royale — самый мощный, большой и роскошный автомобиль в мире, выделявшийся небывалой производительностью и роскошным интерьером.
Два года спустя Жан Бугатти выпустил 6-метровый Type 41 Royale Roadster Esders. Двухместный кабриолет для производителя одежды Армана Эсдерса до сих пор впечатляет своей уникальной элегантностью. Поскольку Арманд Эсдерс планировал ездить на своём автомобиле исключительно в дневное время, решено было оставить Roadster без обеих фар — что, конечно же, прибавило ему элегантности. Модификации Type 46, Type 55 и Aerolithe также вышли из-под мастерского пера Жана Бугатти.
Самым знаменитым творением Жана Бугатти стал выпущенный в 1936 году Type 57 SC Atlantic — прильнувшее почти вплотную к дороге купе с плавными линиями кузова и приклёпанным плавником. Суперкар воплощает в себе три столпа Bugatti — скорость, роскошь и элегантность — с особым вниманием к эстетике.
Сегодня модель считается одним из самых эксклюзивных и ценных спортивных купе в мире. Было построено всего четыре экземпляра Atlantic, и лишь два из них сохранились в первозданном виде до наших дней.
Обратите внимание на отсутствие фар на родстере
Второе из четырёх купе Atlantic предназначалось для самого Жана и вошло в автомобильную историю как La Voiture Noire (фр. «Чёрная машина»). Предположительно, след этого загадочного автомобиля пропал в 1938 году во время Второй мировой войны. Его исчезновение считается одной из величайших загадок в автомобильном мире.
Жан Бугатти трагически погиб 11 августа 1939 года в возрасте 30 лет, попав в автомобильную аварию в Дюпига́йме недалеко от фабрики Bugatti. Во время тест-драйва он резко свернул в попытке уйти от столкновения с велосипедистом и получил смертельные травмы.
В его честь на месте аварии был установлен небольшой монумент. А неподалёку, в Шато Сен-Жан и на территории Bugatti в Мольсхайме, по сей день располагается наследие Жана и его отца Этторе.
Жан Бугатти трагически погиб 11 августа 1939 года в возрасте 30 лет, попав в автомобильную аварию в Дюпига́йме недалеко от фабрики Bugatti. Во время тест-драйва он резко свернул в попытке уйти от столкновения с велосипедистом и получил смертельные травмы.
В его честь на месте аварии был установлен небольшой монумент. А неподалёку, в Шато Сен-Жан и на территории Bugatti в Мольсхайме, по сей день располагается наследие Жана и его отца Этторе.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix — для тех, кому обычных Bugatti мало
- Посмотрите, как Bugatti Chiron летит по немецкому автобану на скорости 400+ км/ч
- Bugatti EB110 GT превосходит ожидания, суперкар продан на аукционе больше чем за 2 миллиона долларов
- Редкий и легендарный автомобиль Bugatti EB110 GT 1996 года
- Один из трех прототипов суперседана Bugatti EB 112 ищет нового владельца
33
Понравилось33
Новости партнёров