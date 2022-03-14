Прототип Bugatti EB110 был продан с молотка больше чем за 2 миллиона долларов

В 1994 году кузов машины был доработан для дальнейших выставочных возможностей в течение следующих двух лет, а позже автомобиль был выбран для испытаний на выбросы, чтобы соответствовать швейцарским и американским нормам. В рамках подготовки к этому автомобиль был модифицирован с изменениями двигателя, топливной и выхлопной систем. Позже спорткар сменил несколько владельцев в Европе и США.