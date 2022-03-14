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Прототип Bugatti EB110 был продан с молотка больше чем за 2 миллиона долларов

Прототип Bugatti EB110 был продан с молотка больше чем за 2 миллиона долларов (16 фото)

Автор:
14 марта 2022 10:09
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   bugatti **110   авто   автомир   автомобили   гиперкар   суперкар   
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В выходные с аукциона RM Sotheby's на острове Амелию продали один из прототипов легендарного Bugatti EB110. Как и ожидалось, максимальная ставка достигла до астрономической цифры - 2,1 миллиона долларов.
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Источник:

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Метки: Bugatti   bugatti **110   авто   автомир   автомобили   гиперкар   суперкар   
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4  комментария
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17k
homerchik 4 часа назад
Вспомнилось. У кого-нибудь еще был такой в 90х?
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22k
Ego sum qui sum 2 часа назад
ужасно уродливая морда
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