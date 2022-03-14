Прототип Bugatti EB110 был продан с молотка больше чем за 2 миллиона долларов

226
16
В выходные с аукциона RM Sotheby's на острове Амелию продали один из прототипов легендарного Bugatti EB110. Как и ожидалось, максимальная ставка достигла до астрономической цифры - 2,1 миллиона долларов.
Bugatti EB110 было выпущено в 1991-1995 годах всего в 138 экземплярах. Спорткар был назван в честь 110-летия основателя марки Этторе Бугатти. Впервые автомобиль был представлен широкой публике 15 сентября 1991 года одновременно на площади перед Версалем и у Большой арки Дефанс в Париже, в день 110-летия Этторе Бугатти.
Выставленный на аукцион Bugatti EB110 GT Prototype, завершенное в 1992 году в качестве опытного образца, компания использовала для выставок и маркетинговых мероприятий. В частности, прототип был представлен на автосалоне в Болонье в декабре 1992 года, а также был продемонстрирован на рекламной выставке в отеле Grosvenor House в Лондоне в феврале 1993 года.
×
×
В 1994 году кузов машины был доработан для дальнейших выставочных возможностей в течение следующих двух лет, а позже автомобиль был выбран для испытаний на выбросы, чтобы соответствовать швейцарским и американским нормам. В рамках подготовки к этому автомобиль был модифицирован с изменениями двигателя, топливной и выхлопной систем. Позже спорткар сменил несколько владельцев в Европе и США.
За более четверти века своего существования машина проехала всего 1095 километров и пребывала в отличном техническом состоянии. Суперкар окрашен в фирменный для этой модели ярко-голубой цвет. Салон же полностью выполнен в светло-сером цвете и выглядит абсолютно новым.
Как и серийные полноприводные машины, он оснащен 3,5-литровым двигателем V12. Благодаря четырем турбинам он развивает 560 лошадиных сил. Мотор работает с 6-скоростной механической коробкой передач. Разгон с места до 100 км/ч в стандартном варианте GT длится 3,46 секунды и завершается на максимальной отметке 342 км/ч.
Эксперты рассчитывали стоимость Bugatti EB110 GT Prototype в размере 2-2,5 миллиона долларов и их ожидания оправдались — машина ушла с молотка за 2,1 миллиона долларов, что составляет более 250 миллионов рублей.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Один из 32: редчайший Bugatti EB110 Super Sport выставили на продажу
- Посмотрите, как Bugatti Chiron летит по немецкому автобану на скорости 400+ км/ч
- Потрачено! Как легко списать в утиль суперкар Bugatti
- Уникальный гиперкар Bugatti Grand Sport Vitesse L'Or Blanc ищет нового владельца
- Bugatti EB110 GT превосходит ожидания, суперкар продан на аукционе больше чем за 2 миллиона долларов
13
Понравилось13
Новости партнёров