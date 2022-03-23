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Почему кабины ЗИЛ-130 при СССР почти всегда окрашивали в голубой цвет

Почему кабины ЗИЛ-130 при СССР почти всегда окрашивали в голубой цвет (5 фото)

Автор:
23 марта 2022 22:03
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
4583
5
Советские грузовики ЗИЛ-130 — это надежная и простая в обслуживании техника. Кое-где эти машины работают и по сей день, хотя впервые появились еще 60 лет назад. «Визитной карточкой» этого работяги была кабина голубого цвета. Исключение составляли только авто, предназначенные для армии и для пожарных. Почему кабины этого ЗИЛа десятилетиями выпускались именно голубыми?
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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23  комментария
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19k
Очевидное-Невероятное 8 часов назад
Тестировались разные цвета. Сочетание белого и голубого было выбрано, как самый заметный, при этом не раздражающий и непохожий на машины спецслужб.
Все остальные версии - выдумка.
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5k
Ваше слово,товарищ Маузер 17 минут назад
В техпаспорте написали не голубой,а цвета "морской волны".
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7k
Грут 3 часа назад
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17k
Николай 3 часа назад
ГАЗ 53 тоже так красили.
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2k
Gusev 7 часов назад
Самый контраст, вроде при сочетании желтого и черного цвета.
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31k
a.fey 7 часов назад
Написано про ЗИЛ-130, а на первой картинке не фига не ЗИЛ-130, а наоборот, ЗИЛ ММЗ-555.
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4k
Leonid 7 часов назад
В СССР экономика была плановая, не верю, что в то время мог возникнуть незапланированный переизбыток голубой краски.
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6k
au3 8 часов назад
"Первое объяснение выбора цвета очень простое и правдоподобное. На момент подготовки к выпуску первых машин в стране был переизбыток голубой краски"

А нафига произвели этот переизбыток? Вот подумали "а давай сделаем" или как?
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8k
JeanLuk 8 часов назад
Еще желтенькие были
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126k
Аааа 9 часов назад
Разные они были. 99% конечно голубого оттенка или болотно-зеленого, но и другие цвета тоже попадались. Возможно, конечно, что это бывшие списанные из пожарной части (красные грузовики) или службы газа (желтая или оранжевая кабина), но у пожарных машин все же кабина с двумя рядами сидений..
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7k
Billi_Bons 10 часов назад
Прям услышал работу двигателя ЗиЛ’а, посмотрев на фото.
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22k
Matrosskin 10 часов назад
Как -то вот версия с "заметностью" в условиях зимы бело-голубой машины выглядит сомнительно. И при плохом освещении "холодные" цвета пропадают быстрее. А вот то что нагреваться на солнце такая машина будет меньше - это факт
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971
Copycat 10 часов назад
Я думаю что все таки сам конструктор утвердил светлые тона - по тому что самая релаьная версия на мой взгляд)

хрущев был дураком и умного ничего не придумал, а переизбыток голубой краски при том именно автомобильной ну откуда) краска же действительно разная, есть нитро, есть масленная, одной автомобили красят, другой стены подъездов, третья для радиаторов батарей
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44k
Элек Мек 10 часов назад
Видимо мода такая была.
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