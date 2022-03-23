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Слабоумие и отвага: через МКАД верхом на велосипеде

Слабоумие и отвага: через МКАД верхом на велосипеде (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2022 15:17
Сообщество : Автомир
Метки: Велосипедист   аварии   авто   видео   дтп   мкад   слабоумие и отвага   
1708
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Встречаются персонажи, которые переходят дорогу в неположенном месте, но герой этого видео пошёл еще дальше. Он решил переехать МКАД на велосипеде прямо под надземным пешеходным переходом!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Велосипедист   аварии   авто   видео   дтп   мкад   слабоумие и отвага   
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22  комментария
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
сиденье снять и на кол посадить!
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17k
Vital Idol 7 минут назад
пока только 50% успеха....концовки нет!
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23k
Сибиряк Полчаса назад
Слабоумие и отвага: через МКАД верхом на велосипедеПосмотреть
Слабоумие и отвага: через МКАД верхом на велосипеде
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8k
Игорь 37 минут назад
как регу в зад не въехали?
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20k
KOSTELLO 38 минут назад
Родовая травма, видать, сказывается
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173
Владимир 42 минуты назад
Агент Таджикистана под прикрытием тени от пешеходного перехода.
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1k
vasilykopkov 43 минуты назад
Я думал, на дороге - лоси самые тупые.
Оказалось -нет...
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3k
Дмитрий 45 минут назад
я [мат], прям под пешеходным переходом.... [мат]
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58
Timofey2007 49 минут назад
Где мем "Понятно, она [мат]"
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an-bask 51 минуту назад
бял, я двустороннее боюсь, а тут МКАД
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15k
Роберт Шекли 57 минут назад
Да ладно, чего пристали? Может у него руль заклинило
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Bartello Час назад
а потом ему дадут права упаравляти тиранспортными сиретствами катэгорий B, хотя скорее всего не доживёт.
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27k
lem02 Час назад
Пороть! На конюшне, розгами, до кровавой каши! Ладно сам дебил, а водила влетит?
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44k
dima423 Час назад
вот ведь идиотина... я в однажды так 2 алкашей сбил на мкаде, тоже переход рядом был, но поперлись через дорогу
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6k
Echo Час назад
первый хруст
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