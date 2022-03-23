Слабоумие и отвага: через МКАД верхом на велосипеде

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Встречаются персонажи, которые переходят дорогу в неположенном месте, но герой этого видео пошёл еще дальше. Он решил переехать МКАД на велосипеде прямо под надземным пешеходным переходом!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Велосипедист аварии авто видео дтп мкад слабоумие и отвага
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