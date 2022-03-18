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Главная > Авто 
Табуретка с моторчиком, которая помещается в сумку: каким был идеальный скутер для рыбалки

Табуретка с моторчиком, которая помещается в сумку: каким был идеальный скутер для рыбалки (14 фото + 2 видео)

Автор:
18 марта 2022 08:30
Метки: авто   автомир   автомобили   мопед   мото   мототехника   скутер   
718
14
2
Глядя на эту сумку сложно себе представить, что в неё смог поместиться целый мотороллер, но речь идет о японской технике, поэтому нечему тут удивляться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   автомир   автомобили   мопед   мото   мототехника   скутер   
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12  комментариев
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10k
Олегbl4 3 часа назад
Старый анекдот.
На выставке ``Sony``. Японец подходит к нашему, показывает
зажатый кулак и, ехидно улыбаясь, спрашивает:
- Угадайте, сто у меня в руке?
Русский (тоже ехидно):
- Телевизор.
А японец ему:
- Правильно, а сколько стук?
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4k
livaneth Час назад
От дома до метро и от метро до работы.
В штатах это называется "транспорт последней мили"
Сейчас для той же цели можно использовать моноколесо.
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50k
zloykoyot 2 часа назад
"Погрузил скутер в автобус, доехал куда надо по трассе, вышел, разложил его и едешь к водоёму, а на месте превращаешь его в удобную табуретку." В Японии может быть. Но в России по дороге к водоёму для рыбалки на такой табуретке в основном хер проедешь. Не знаю у кого как, а у меня на даче дороги к реке/озеру выглядят как-то так. Зато там действительно нормальную рыбу ловить можно.

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5k
VL 3 часа назад
а я бы предпочёл старую добрую Ригу-26 (mini)
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67k
Доктор Джонс 3 часа назад
Вы цены а бензин видели?
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1k
Herr Mannelig 3 часа назад
Я что то всегда относился ко всякого рода раскладушкам с недоверием
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1k
Иван 3 часа назад
Такие уже электрические изобрели.
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