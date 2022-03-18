Табуретка с моторчиком, которая помещается в сумку: каким был идеальный скутер для рыбалки

Погрузил скутер в автобус, доехал куда надо по трассе, вышел, разложил его и едешь к водоёму, а на месте превращаешь его в удобную табуретку. Не знаю, насколько в Японии популярна рыбалка, но других применений этой штуке я не нашел, а вы свои идеи пишите в комментариях.