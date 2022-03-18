Табуретка с моторчиком, которая помещается в сумку: каким был идеальный скутер для рыбалки

718
14
2
Глядя на эту сумку сложно себе представить, что в неё смог поместиться целый мотороллер, но речь идет о японской технике, поэтому нечему тут удивляться.
Перед нами Fuji Go-Devil 1967 года, и он не просто хорошо сохранился, уцелела даже родная сумка для переноски и чехол для хранения мотороллера.
Для превращения скутера в табуретку нужно совершить несколько простых движений руками. Сложить компактно руль, для этого предусмотрены фиксаторы, затем открутить большую круглую гайку на центральной штанге, откинуть назад седушку, поднять заднее колесо (диаметр колёс 5 дюймов), отщелкнув фиксатор.
Остается всё это сложить, и у вас получается вот такая табуретка. После чего её можно положить в сумку, и сдать в багаж. Или спрятать дома в шкаф.
О моторе здесь рассказать особо нечего, он есть и уже хорошо. Одноцилиндровый, двухтактный, объемом 53 см3, мощность около 2 л.с. Коробки передач как таковой нет, только центробежное сцепление и какое-то подобие вариатора.
Можно долго рассуждать, кому и зачем вообще может понадобиться такой мотороллер, но я кажется, нашел идеальный вариант его применения. Загородная рыбалка.
Погрузил скутер в автобус, доехал куда надо по трассе, вышел, разложил его и едешь к водоёму, а на месте превращаешь его в удобную табуретку. Не знаю, насколько в Японии популярна рыбалка, но других применений этой штуке я не нашел, а вы свои идеи пишите в комментариях.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Мопед – проще некуда: Honda Express, созданный с оглядкой на женщин
- Мотороллер Heinkel Tourist 1960 года выпуска — элегантный прорыв из прошлого
- Каким был по-настоящему красивый скутер: Terrot родом из пятидесятых
- Подросток из Ганы смастерил из дерева электромопед с солнечной батареей
- Fuji Rabbit — 50-летний японский скутер, который актуален и сегодня
Метки: авто автомир автомобили мопед мото мототехника скутер
15
Понравилось15
Новости партнёров
На выставке ``Sony``. Японец подходит к нашему, показывает
зажатый кулак и, ехидно улыбаясь, спрашивает:
- Угадайте, сто у меня в руке?
Русский (тоже ехидно):
- Телевизор.
А японец ему:
- Правильно, а сколько стук?
В штатах это называется "транспорт последней мили"
Сейчас для той же цели можно использовать моноколесо.