Yamaha RD60 середины семидесятых, похожий на мокик «Верховина»

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Это Yamaha RD60 середины семидесятых, объем мотора в 55 кубиков относит его уже в категорию мотоциклов начального уровня, а не мопедов (мокиков) типа «Верховины».
Из очень необычных особенностей могу отметить здесь наличие тахометра. Реальной необходимости в этом приборе здесь наверное нет, но выглядит прям дорого-богато, как у гораздо более мощных мотоциклов. Спидометр размечен в милях, максимальная скорость около 85 км/час.
Двигатель одноцилиндровый, двухтактный, запускается кик-стартером. Бак заполняется чистым бензином, а масло заливается в специальный бачок, который можно найти под сиденьем, оттуда оно подается на специальный масляный насос и дозированно распыляется во впуск за карбюратором.
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Система Autolube усложняла конструкцию мотоцикла, что влияло на конечную его стоимость, но избавляла владельца от приготовления топливной смеси. Помните эти железные вёдра, которые раньше были на заправках?
В целом, аппарат Интересный. Назвать его мопедом уже нельзя, но и до полноценных мотоциклов слегка не дотягивает. Удобный в использовании и надёжный в работе. Одно только плохо – их уже давно не выпускают, поэтому найти его в таком приличном виде очень сложно, и не дёшево.
Источник:
АНТИФИШКИ
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