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Yamaha RD60 середины семидесятых, похожий на мокик «Верховина»

Yamaha RD60 середины семидесятых, похожий на мокик «Верховина» (8 фото)

Автор:
09 марта 2022 08:39
Метки: Yamaha   авто   автомир   автомобили   мопед   мото   мотоцикл   
224
8
Это Yamaha RD60 середины семидесятых, объем мотора в 55 кубиков относит его уже в категорию мотоциклов начального уровня, а не мопедов (мокиков) типа «Верховины».
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Источник:

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7  комментариев
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12k
Erorist 3 часа назад
Меня всегда удивляло, зачем есть категория М и А? В чем принципиально отличается управление мопедом/скутером от управления мотоциклам? Почему сдав на категорию B я могу ездить на мопеде, но не могу на мотоцикле?
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31k
Aleks Полчаса назад
Автор, хоть бы ТТХ удосужился написать...
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