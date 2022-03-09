Yamaha RD60 середины семидесятых, похожий на мокик «Верховина»

В целом, аппарат Интересный. Назвать его мопедом уже нельзя, но и до полноценных мотоциклов слегка не дотягивает. Удобный в использовании и надёжный в работе. Одно только плохо – их уже давно не выпускают, поэтому найти его в таком приличном виде очень сложно, и не дёшево.