Fuji Rabbit — 50-летний японский скутер, который актуален и сегодня

Одной из таких компаний была Nakajima Aircraft, один из ведущих японских самолётостроителей предвоенного и военного времени. Компания была преобразована в Fuji Sangyo Co, одно из детищ которой вы видите на этих фото.



Мотороллер Fuji Rabbit (Заяц, кролик, в переводе) модели S-301 последнего 1968 года выпуска.