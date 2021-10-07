Fuji Rabbit — 50-летний японский скутер, который актуален и сегодня

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После завершения Второй мировой промышленность ряда стран, выступавших на стороне Германии, претерпела сильных изменений, и особенно они касались производителей военных самолётов. Им предписывалось выпускать продукцию исключительно гражданского назначения, поначалу, вообще не связанную с авиацией.
Одной из таких компаний была Nakajima Aircraft, один из ведущих японских самолётостроителей предвоенного и военного времени. Компания была преобразована в Fuji Sangyo Co, одно из детищ которой вы видите на этих фото.
Мотороллер Fuji Rabbit (Заяц, кролик, в переводе) модели S-301 последнего 1968 года выпуска.
Мотороллер Fuji Rabbit (Заяц, кролик, в переводе) модели S-301 последнего 1968 года выпуска.
Самые первые «Кролики», появившиеся в 1946 году были конечно не такими стильными, но именно с них начинается история японского скутеростроения. Да, Хонда была позже.
«Зайцы» шестидесятых уже не имели ничего общего со смешными маломощными поделками сороковых годов, это были современные, стильные и динамичные мотороллеры. Вы только посмотрите на панель приборов, здесь есть указатель уровня топлива.
Мотор одноцилиндровый, четырёхтакнтый, с воздушным охлаждением. Объем 125 см3, мощность 8 лошадиных сил, коробка передач четырёхступенчатая (были даже версии с 2-скоростной гидромеханикой), а электрооборудование 12-вольтовое.
Электрического пуска только нет, мотор заводится кик-стартером. Мотороллер был двухместным, при собственном весе в 140 килограмм мог развивать скорость до 70 км/час.
Мне кажется что эти технические параметры актуальны и сегодня, ну а внешность, что о ней сказать. Можно лишь грустно вздохнув посетовать – сейчас таких не делают.
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Метки: Fuji Rabbit авто автомир автомобили мопед скутер
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