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Fuji Rabbit — 50-летний японский скутер, который актуален и сегодня

Fuji Rabbit — 50-летний японский скутер, который актуален и сегодня (8 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2021 08:11
Сообщество : Мото
Метки: Fuji Rabbit   авто   автомир   автомобили   мопед   скутер   
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После завершения Второй мировой промышленность ряда стран, выступавших на стороне Германии, претерпела сильных изменений, и особенно они касались производителей военных самолётов. Им предписывалось выпускать продукцию исключительно гражданского назначения, поначалу, вообще не связанную с авиацией.

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Метки: Fuji Rabbit   авто   автомир   автомобили   мопед   скутер   
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babuby 59 минут назад
Вот только скутеры уже не актуальны! И отдельная категория прав нужна, и ценник такой что за эти деньги можно машину купить в аналогичном тех.состоянии. Так что либо велосипед, либо автомобиль, либо мотоцикл(ежели фанат двухколёсного). А человек разъезжающий на скутере, как красная тряпка для ДПСников. Даже если всё нормально и всё по закону, один хрен задолбают остановками да проверками.
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