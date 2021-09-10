«40 лет на производстве»: самый надежный британский таксомотор

Проектирование новой машины началось в 1956 году. Больше года ушло на разработку и постройку прототипов. Еще пять месяцев на согласование и доводку автомобиля под вышеозначенные стандарты лондонского управления общественным транспортом. Наконец в конце 1958 года новый Austin FX4 поступил на производство.



Новый таксомотор, получивший обозначение Austin FX4, широко унифицировался с текущими серийными моделями Austin. На первых порах донором основных агрегатов послужил Austin Westminster. В основе FX4 находилась лонжеронная рама с перегибом над задней осью. Спереди к ней крепилась независимая пружинная подвеска, сзади — рессорная. Тормоза всех колес барабанные, двухконтурные с усилителем. В качестве базового силового агрегата использовался вышеозначенный 2,2-литровый дизель и автоматическая трехступенчатая коробка Borg-Warner. Таксисты ее не жаловали, слишком часто выходила из строя, и в 1961 году в качестве опции добавили четырехступенчатую механику. Вообще за почти 40 лет производства FX4 примерил под свой капот не менее семи вариантов силовой установки, а вот внешний вид машины практически никак не менялся.