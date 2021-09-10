«40 лет на производстве»: самый надежный британский таксомотор

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Если вы были в Лондоне или рассматривали его фотографии, вы наверняка замечали этот старомодного вида черный автомобиль. Это знаменитое лондонское такси Austin FX4, что наравне с Тауэрским мостом, Биг-Беном и красным двухэтажным даблдекером, является ярким символом британской столицы.
Austin FX3
Предпосылка создания специфических таксомоторов для города Лондона уходит своими корнями еще в доавтомобильную эпоху. Уже в конце XIX для наемных конных экипажей предъявлялись ряд требований по габаритам, маневренности и комфорту пассажиров. В начале XX века, с началом активной автомобилизации, эти требования значительно ужесточились. Лондонский кэб помимо вышеозначенных стандартов должен был иметь определенный по высоте салон, строго оговоренную ширину дверей и расположение сидений. Кроме того имелись и требования к технической части автомобиля. В общем создать отвечающий всем нормам таксомотор в Великобритании, было задачей не тривиальной.
Решать ее принялись две британские фирмы Austin и Mann&Overton. Austin как производитель автомобилей занималась разработкой и производством шасси, а Mann&Overton общей организацией предприятия, постройкой кузовов и последующей продажей готовых кэбов. Сотрудничество получилось удачным и созданный в 1927 году таксомотор Austin 12/4 практически безраздельно властвовал на рынке легковых коммерческих автомобилей, вплоть до окончания Второй мировой.
После того как Austin 12/4 морально устарел, Mann&Overton и Austin принялись к разработке новой машины. На этот раз к проекту привлекли опытных кузовостроителей фирмы Carbodies. В 1948 году автомобиль под обозначением Austin FX3 был готов. Это был классический трехдверный британский кэб с багажным отделением на месте переднего пассажира, высоким просторным салоном, 2,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 50 л.с. и четырехступенчатой коробкой передач. Austin FX3 был очень хорош, он выпускался на протяжении 10 лет, а его общий тираж составил 12 тысяч машин. Однако на излете производственного цикла модели стало очевидно, что машине такого класса требуется более экономичный дизельный двигатель. В 1956 году, дабы прощупать спрос, на часть машин установили четырехцилиндровый дизель Остин, объемом 2,2 л и мощностью 55 л.с. Популярность этой версии оказалась выше всяких ожиданий, и в последствии этот мотор перекочевал на машину следующего поколения.
Austin FX4
Проектирование новой машины началось в 1956 году. Больше года ушло на разработку и постройку прототипов. Еще пять месяцев на согласование и доводку автомобиля под вышеозначенные стандарты лондонского управления общественным транспортом. Наконец в конце 1958 года новый Austin FX4 поступил на производство.
Новый таксомотор, получивший обозначение Austin FX4, широко унифицировался с текущими серийными моделями Austin. На первых порах донором основных агрегатов послужил Austin Westminster. В основе FX4 находилась лонжеронная рама с перегибом над задней осью. Спереди к ней крепилась независимая пружинная подвеска, сзади — рессорная. Тормоза всех колес барабанные, двухконтурные с усилителем. В качестве базового силового агрегата использовался вышеозначенный 2,2-литровый дизель и автоматическая трехступенчатая коробка Borg-Warner. Таксисты ее не жаловали, слишком часто выходила из строя, и в 1961 году в качестве опции добавили четырехступенчатую механику. Вообще за почти 40 лет производства FX4 примерил под свой капот не менее семи вариантов силовой установки, а вот внешний вид машины практически никак не менялся.
Новый таксомотор, получивший обозначение Austin FX4, широко унифицировался с текущими серийными моделями Austin. На первых порах донором основных агрегатов послужил Austin Westminster. В основе FX4 находилась лонжеронная рама с перегибом над задней осью. Спереди к ней крепилась независимая пружинная подвеска, сзади — рессорная. Тормоза всех колес барабанные, двухконтурные с усилителем. В качестве базового силового агрегата использовался вышеозначенный 2,2-литровый дизель и автоматическая трехступенчатая коробка Borg-Warner. Таксисты ее не жаловали, слишком часто выходила из строя, и в 1961 году в качестве опции добавили четырехступенчатую механику. Вообще за почти 40 лет производства FX4 примерил под свой капот не менее семи вариантов силовой установки, а вот внешний вид машины практически никак не менялся.
Кузов проектировал Эрик Бейли из компании Остин. Его дизайн вышел классическим, если не сказать устаревшим. Спереди находилась вытянутая по вертикали решетка радиатора по бокам которой располагались круглые фары, а сверху возвышался капот аллигаторного типа. Кабина высокая, с большой площадью остекления, двери широкие — задние открывались против хода движения. Посадочных мест пять, два из них обеспечивались складными страпонтенами. На месте переднего пассажира по традиции находилась грузовая площадка. К ней в отличие от FX3 имелся доступ снаружи. Другими словами Austin FX4 был четырехдверным.
Эрик Бейли постарался максимально приспособить кузов таксомотора для эксплуатации в условиях крупного города. Все кузовные панели были легкосъемными, то есть в случае мелкого ДТП, ремонт можно было выполнить чуть ли не собственноручно.
Простой атмосферный дизель, рессорная задняя подвеска и барабанные тормоза — залог надежности Austin FX4
В целом Austin FX4 был отлично приспособлен к суровым будням таксомоторной службы. Автомобиль был очень надежен, ремонтопригоден и относительно дешев в эксплуатации. С оригинальным двигателем Остин, FX4 мог спокойно проехать 500 тыс. км без какого либо серьезного ремонта, а затем списан в город поменьше и проехать еще столько же. Да и далее, после капитального ремонта или замены основных агрегатов, он мог проработать не один десяток лет.
Когда у компании Austin начались финансовые проблемы, все права на FX4 выкупила фирма Carbodies, которая выпускала кэб под маркой London Taxis International, вплоть до 1997 года. Всего было выпущено 75 тысяч автомобилей.
Когда у компании Austin начались финансовые проблемы, все права на FX4 выкупила фирма Carbodies, которая выпускала кэб под маркой London Taxis International, вплоть до 1997 года. Всего было выпущено 75 тысяч автомобилей.
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