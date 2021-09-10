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«40 лет на производстве»: самый надежный британский таксомотор

«40 лет на производстве»: самый надежный британский таксомотор (12 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 09:30
Сообщество : Автомир
Метки: Austin   авто   автомир   автомобили   ландонское такси   такси   
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Если вы были в Лондоне или рассматривали его фотографии, вы наверняка замечали этот старомодного вида черный автомобиль. Это знаменитое лондонское такси Austin FX4, что наравне с Тауэрским мостом, Биг-Беном и красным двухэтажным даблдекером, является ярким символом британской столицы.

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Метки: Austin   авто   автомир   автомобили   ландонское такси   такси   
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12k
Вася 2 часа назад
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klop 19 минут назад
Зато у нас смеялись жигули классику долго выпускали.
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54k
Алекс Юстасов 40 минут назад
Нашли чем удивить.
С 1965 года по наши дни...
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newegg 2 часа назад
Много раз пользовался таким такси в Лондоне, сугубо положительные впечатления.
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35k
Alex 2 часа назад
Да куда им до Hyndai Solaris
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