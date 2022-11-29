«Я тебя купить смогу, придурок! Едь!»: конфликт в такси, переросший в потасовку

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В Великом Новгороде таксист попал в неприятную ситуацию. Пассажиры такси отказались заранее оплатить поездку и начали оскорблять водителя такси. Конфликт завершился потасовкой с применением перцового баллончика и небольшим ДТП.
"Здравствуйте. Со мной произошла неприятная ситуация. Сегодня в 20:41 я взял заказ, от ул. Псковская до дач Григорово, и обратно. С подъезда вышли 2 молодых человека. В ходе поездки оплата переключилась на наличные, изначально стояла безналичная оплата. Я попросил пассажиров оплатить заранее, на что получил отказ. Далее я объяснил пассажирам, что не могу продолжить поездку. На что один из них стал мне угрожать разбить лицо, далее я поехал к вокзалу, так как ситуация была критическая (там все таки людное место). Нажал на тревожную кнопку, со мной сразу связались служба спасения, далее была полная жесть, один из пассажиров, который вел со мной диалог, схватил меня и попытался ударить, я его успел залить перцовым баллончиком и покинул свой автомобиль. Автомобиль покатился дальше пустой, так как все выбежали на улицу, и врезался стоящее авто. Заявление я в полицию не писал, но опасаюсь за свою жизнь, так как этот человек мне звонит постоянно и угрожает что найдет меня. Я не знаю кому писать, поэтому пишу вам, видео прикрепляю. Ситуация произошла 27.11.2022 в 20:41 я забрал их с подьезда."
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Присутствует ненормативная лексика!
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Насколько правомерны требования таксиста оплатить проезд заранее, если до места назначения не доехали?
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2. Нарушение ПДД - покинул машину не поставив на ручник
Требование оплатить поездку в начале пути лично моего эго не задевают. Все равно платить, сейчас или потом. Но хамить и пи*дить водителя - последнее дело...
Тётеньке явно раз в час звонят с сообщением "Меня хотят убить!".