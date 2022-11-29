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«Я тебя купить смогу, придурок! Едь!»: конфликт в такси, переросший в потасовку

«Я тебя купить смогу, придурок! Едь!»: конфликт в такси, переросший в потасовку

Автор:
29 ноября 2022 12:15
Метки: авто   вези меня мразь   видео   конфликт в такси   пассажир   пассажир такси   такси   таксист   
757
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В Великом Новгороде таксист попал в неприятную ситуацию. Пассажиры такси отказались заранее оплатить поездку и начали оскорблять водителя такси. Конфликт завершился потасовкой с применением перцового баллончика и небольшим ДТП.

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Метки: авто   вези меня мразь   видео   конфликт в такси   пассажир   пассажир такси   такси   таксист   
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17  комментариев
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6k
rutt Час назад
Форму оплаты изменил на наличку и говорит что переведёт. Да этож практически прям прямым текстом *yй тебе, а не деньги.
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540
Kra 6 минут назад
"Как на речке утром рано повстречались два барана..." (с)
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2k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Не хочешь заявление в полицию писать, напиши деду морозу. Что за детский лепет. На тебя напали, теперь систематически угрожают. Иди в полицию не тупи
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7k
Bely 46 минут назад
один мямля, второй бык. Ещё понравилось что-то "на великоновгородском" забрал С подъезда, выйди С машины.
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854
Andrey 55 минут назад
Ну а что заявление не написал то? Зачем сюда написал? Раньше без всех этих агрегаторов ездили и платили в конце поездки. Не верю я этому таксисту.
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90
efrat Час назад
1. Требования неправомерны.
2. Нарушение ПДД - покинул машину не поставив на ручник
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90
efrat rutt 5 секунд назад
ну так поставил на ручник и беги
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28k
Levyathan Час назад
Зарабатываешь извозом-будь готов к неадекватам.
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90
efrat Levyathan Час назад
да он наверно хочет возить только симпатичных телочек
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51k
Олег Час назад
действительно! Зачем полицию отвлекать
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8k
МихА 2 часа назад
Такие пассажиры на фронте очень нужны... Чтоб хохлы им обосновали свои действия и как они докатились до жизни такой
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6k
Roman 2 часа назад
"Аалёоо!"
Тётеньке явно раз в час звонят с сообщением "Меня хотят убить!".
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20k
ЦСКА 2 часа назад
Товарищу в такси работать не надо....Лучше на "скорой"!
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