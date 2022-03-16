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В Петербурге пьяный толстяк отказался выходить из машины и протащил инспектора несколько сотен метров

В Петербурге пьяный толстяк отказался выходить из машины и протащил инспектора несколько сотен метров (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2022 11:37
Сообщество : Автомир
Метки: Погоня   авто   автомир   автомобили   гибдд   задержание   преследование   пьяный за рулем   
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Полицейские получили ориентировку на красный Hyundai, водитель которого попал в ДТП и скрылся. На улице Камышовой удалось остановить данный автомобиль, но автомобилист не захотел выходить из машины и попытался скрыться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Погоня   авто   автомир   автомобили   гибдд   задержание   преследование   пьяный за рулем   
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15  комментариев
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945
pinbalist 59 минут назад
36 лет, выглядит лет на 40+, ума как у подростка 17-
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3k
Vlamir Минуту назад
Переквалифицировать по статье Терроризм!
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384
Motorola 5 минут назад
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1k
Ярик 13 минут назад
Каких только дебилов нет, уголовку поднял себе на ровном месте
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23k
Сибиряк Полчаса назад
Вот всё таки у нас очень гуманное законодательство, за бугром он бы пулю получил сразу за отказ выйти. А тут он уехал и дел натворил плюсом. Не я не за то что бы убивать таких, но пуля на вылет в руку или ногу хорошая наука на всю жизнь.
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27k
Vazari 37 минут назад
Когда слышу от очередного чмошника "мне нужна причина остановки....", даже у меня, не особо ДПСников жалующего, появляется желание леща прописать.
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484
Киса Кацман 42 минуты назад
полицейский беспредел ... докопались на ровном месте.
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Киса Кацман pilgrimnl 3 минуты назад
блин ... душный ты
сарказма не понимаешь
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6k
a_komolow 42 минуты назад
Сколько статей он нарушил и какой срок светит?

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679
Faithless 49 минут назад
Вот муд.а.к. ненормальный весь район на уши поднял, как будто без него забот мало. Закрыть нахрен в казематы на подольше, такие граждане обществу могут только навредить.
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4k
Hugo_RnD 54 минуты назад
чудовище. Плохо его брали - даже нос не сломан об асфальт...
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