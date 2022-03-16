В Петербурге пьяный толстяк отказался выходить из машины и протащил инспектора несколько сотен метров

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Полицейские получили ориентировку на красный Hyundai, водитель которого попал в ДТП и скрылся. На улице Камышовой удалось остановить данный автомобиль, но автомобилист не захотел выходить из машины и попытался скрыться.
Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Он отказался выходить из автомобиля, а после попытался скрыться, зажав стеклом сотрудника ДПС и протащив полицейского по асфальту около 200 метров. После продолжительной погони мужчину задержали.
Нарушителем оказался 36-летний житель Краснодарского края. В крови зафиксировано 0,590 мг/л алкоголя. Составлено сразу несколько административных протоколов. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника ГИБДД.
Пострадавший полицейский после оказания медицинской помощи вернулся к несению службы.
Пострадавший полицейский после оказания медицинской помощи вернулся к несению службы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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