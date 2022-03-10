Прицеп вынесло на встречку в затяжном повороте

442
1
1
На автодороге из Брянска в Тамбов водитель тягача не сбавил скорость в повороте, и бортовой прицеп вынесло на встречную полосу, где двигался грузовик с регистратором.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. На ровном месте создал проблем себе и окружающим
- "Резина хорошая, второй сезон": водитель «Лексуса» улетел в сугроб под Самарой
- Авария дня. ДТП с участием фур в Новороссийске
- Авария дня. Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП в Чувашии
- Авария дня. На МКАД тягач пробил ограждение моста и повис над рекой
Метки: аварии авто авто аварии видео дальнобойщик дтп занос фура
24
Понравилось24
Новости партнёров