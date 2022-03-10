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Прицеп вынесло на встречку в затяжном повороте

Прицеп вынесло на встречку в затяжном повороте (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2022 13:39
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дальнобойщик   дтп   занос   фура   
442
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На автодороге из Брянска в Тамбов водитель тягача не сбавил скорость в повороте, и бортовой прицеп вынесло на встречную полосу, где двигался грузовик с регистратором.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дальнобойщик   дтп   занос   фура   
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6  комментариев
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2k
А.Берестенко Час назад
Тягачавод увидел фуру в своем ряду и резко тормозить стал - вот и сложило
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8k
Hunson Abadeer 14 минут назад
жуть
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Росомаха 15 минут назад
Для ТСа , пора бы знать устройство ТК Камаза , (да и всех фуровозов) , прежде чем выкладывать такие посты!
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8k
Лещ 47 минут назад
Проипал вспышку)
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4k
CCR Час назад
Иконки даже не помогли.
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