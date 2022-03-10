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Первый чётко встал, второй чётко влупил: ДТП из Воронежа

Первый чётко встал, второй чётко влупил: ДТП из Воронежа (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2022 11:56
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   не уступил   
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Водитель белого седана выкатился на главную дорогу и остановился, в ожидании свободного места в потоке. Газелист пытался остановиться, не не успел.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   не уступил   
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5  комментариев
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Mowgley 2 часа назад
В Воронеже живут люди без глаз?
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mr.Poher 53 минуты назад
Хорошо вошёл, зря тормозил.
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