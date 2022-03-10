Первый чётко встал, второй чётко влупил: ДТП из Воронежа

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Водитель белого седана выкатился на главную дорогу и остановился, в ожидании свободного места в потоке. Газелист пытался остановиться, не не успел.
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АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео газель дтп не уступил
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