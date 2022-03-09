Заброшенный автосалон BMW в Испании— золотая жила для любителей классических автомобилей

Сообщается, что колоритная локация находится в испанском городе Таррагона неподалеку от Барселоны. Якобы некий коллекционер после закрытия бизнеса около десяти лет назад решил собрать все свои классические автомобили под одной крышей. Привез – да так и оставил до лучших времен.



Сейчас бывшее дилерство BMW выставлено на продажу, однако авторам канала M539 Restorations удалось до смены владельца побывать внутри, подробно изучить заброшенные артефакты и сделать из этого полноценный 70-минутный фильм.