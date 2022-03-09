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Заброшенный автосалон BMW в Испании— золотая жила для любителей классических автомобилей

Заброшенный автосалон BMW в Испании— золотая жила для любителей классических автомобилей (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2022 14:55
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Barn Find   авто   автомир   автомобили   коллекция автомобилей   находка   
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В заброшенном дилерском центре на севере Испании была обнаружена коллекция старых автомобилей BMW и других редких машин, многие из которых сейчас продаются на аукционах за десятки тысяч долларов. Покрытые грязью автомобили стоят много лет после того, как владелец закрыл здание и ушёл.

Источник:

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Метки: BMW   Barn Find   авто   автомир   автомобили   коллекция автомобилей   находка   
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4  комментария
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31k
FAITER 13 минут назад
где жила то,... золотая?....
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3k
Frank Borman 14 минут назад
Винтажно-раритетные артефакты, собранные в одном дилершипе. Дилер бросил свои эпично-культовые кары и смылся. Душа разрывается - такие трэжуры остались без оунера.
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13k
Jearom Час назад
у нас тоже теперь будут заброшенные салоны, интересно? странные они, чесслово, столько лет - и даже колеса не сняли..
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