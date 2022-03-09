Заброшенный автосалон BMW в Испании— золотая жила для любителей классических автомобилей

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В заброшенном дилерском центре на севере Испании была обнаружена коллекция старых автомобилей BMW и других редких машин, многие из которых сейчас продаются на аукционах за десятки тысяч долларов. Покрытые грязью автомобили стоят много лет после того, как владелец закрыл здание и ушёл.
Время от времени в Сети всплывают новости об очередной гаражной находке. Изредка обнаруживают даже коллекции раритетных автомобилей. Но на этот раз искателям повезло заснять на видео не просто собрание старых машин, а целый заброшенный дилерский центр BMW – со складом, ремонтной зоной и прочими вспомогательными помещениями.
Сообщается, что колоритная локация находится в испанском городе Таррагона неподалеку от Барселоны. Якобы некий коллекционер после закрытия бизнеса около десяти лет назад решил собрать все свои классические автомобили под одной крышей. Привез – да так и оставил до лучших времен.
Сейчас бывшее дилерство BMW выставлено на продажу, однако авторам канала M539 Restorations удалось до смены владельца побывать внутри, подробно изучить заброшенные артефакты и сделать из этого полноценный 70-минутный фильм.
Сейчас бывшее дилерство BMW выставлено на продажу, однако авторам канала M539 Restorations удалось до смены владельца побывать внутри, подробно изучить заброшенные артефакты и сделать из этого полноценный 70-минутный фильм.
Учитывая прошлую специализацию мастерской, неудивительно наблюдать в ролике обширную подборку старых BMW. В их числе – «трешка» в кузове Е30 в ассортименте, «заряженная» M5 поколения E28, купе 850i (E31), представительская «семерка» 750i (E32) с двигателем V12, а также обильно покрытый птичьим пометом дизельный универсал 525td (Е34).
Однако, помимо баварских моделей, толстый слой пыли скрывает машины и других марок – Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Citroen и даже NSU. Пусть многочисленные раритеты на текущий момент находятся, мягко говоря, не в слишком нарядном состоянии, хочется верить, собрание попадет в правильные руки, которые найдут автомобильной заброшке достойное применение.
Источник:
АНТИФИШКИ
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